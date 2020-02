‘Shark Tank:’ La première chose que Kevin O’Leary considère quand investir dans un entrepreneur peut vous surprendre

Kevin O’Leary de Shark Tank d’ABC se considère comme un investisseur extrêmement sage et avisé. Souvent réprimandant ses collègues requins pour avoir été influencés par les émotions plutôt que par les nombres, O’Leary – ironiquement connu sous le nom de «M. Merveilleux “- réfléchit avant tout à la composante en espèces avec les concurrents de la téléréalité à succès.

Bien que l’icône de l’entreprise puisse être le requin avec la morsure la plus dure, la considération initiale de M. Wonderful dans un entrepreneur en herbe pourrait en fait être considérée comme altruiste.

«Shark Tank’s» Kevin O’Leary | Jessica Brooks via .

Un requin qui n’épargne pas les sentiments

Malgré son surnom désormais célèbre, la réputation d’O’Leary tend à brosser un tableau plus insensible. «Tout le monde m’appelle le méchant requin sur Shark Tank. Ce n’est pas vrai “, a-t-il déclaré l’an dernier à NBC News Better. “Je suis le seul requin qui dit la vérité. En argent, c’est juste en noir et blanc. Soit vous le faites, soit vous le perdez. Donc, vous pourriez tout aussi bien traiter la vérité dès le départ. »

Bien qu’il refuse souvent les idées des nouveaux propriétaires d’entreprises avec des commentaires comme «Prenez cette idée derrière la grange et tirez-la», O’Leary se considère comme véridique plutôt que sévère.

“Si vous faites quelque chose qui va faire faillite, pourquoi ne pas y faire face maintenant et commencer quelque chose d’autre qui réussira peut-être?”, A déclaré O’Leary. “Quand je vois une idée que je déteste vraiment et que je sais qu’elle va échouer, je dis souvent:” Prenez cette idée derrière la grange et tirez-la … “Je veux être graphique à ce sujet. C’est comme Old Yeller. Vous avez la rage, votre idée va mourir, vous pourriez aussi bien la tuer et être miséricordieux, et aller faire autre chose. ”

Jamais inquiet de blesser les sentiments de quelqu’un, O’Leary estime que ses compagnons requins devraient suivre son exemple de dire la vérité brutalement. “Je m’en fiche s’ils en pleurent. Je leur donne toujours de très bonnes informations », a-t-il déclaré. «Tous les autres requins essaient de garder leurs sentiments à l’intérieur. Je me fiche de vos sentiments, je me soucie de votre argent. La vérité est ce qui compte dans les affaires. Oui, vous devez le prendre derrière la grange et le tirer. »

Comment M. Wonderful peut-il aider?

M. Wonderful n’est pas timide quant à la valeur qu’il peut apporter aux entrepreneurs. «Je ne me considère plus comme un investisseur ordinaire», a-t-il déclaré à ThoughtEconomics en décembre 2017. «Peu m’importe à quoi le dernier tour a été évalué. Cela peut sembler arrogant, et c’est peut-être le cas, mais je suis M. Wonderful. ”

La star de Shark Tank se rend compte que son partenariat peut faire ou défaire une entreprise en croissance et souhaite que cette prime soit reflétée lors de la négociation d’un accord. “Ce que je peux faire pour les entreprises est remarquable, j’ai une énorme équipe qui prend en charge les médias sociaux, je peux ouvrir des portes aux entrepreneurs qui leur sont fermés depuis des années”, a expliqué O’Leary. «J’apporte beaucoup de valeur aux entreprises sur lesquelles je travaille et je veux que cela se reflète dans ce que j’investis.»

Grâce à sa vaste expérience des investissements au fil des ans, la priorité absolue d’O’Leary est d’évaluer s’il peut ou non réellement bénéficier à une entreprise en pleine croissance avant de faire une offre.

«La première chose pour moi est, comment puis-je aider cette personne? J’ai 44 entreprises dans mon portefeuille, et avec chacune d’entre elles, je pense constamment – comment puis-je les aider? », A révélé l’investisseur Shark Tank. «Comment puis-je faire une différence? Si je ne peux pas ajouter de valeur, cela ne sert à rien de mettre de l’argent au travail, mais quand j’y vais et que je mets mon nom dessus, je veux que ça réussisse.

Connais tes nombres

O’Leary et ses collègues requins sont bien conscients de l’impact de la série télé-réalité sur les entreprises en croissance. “Au cours de la semaine de l’émission principale et de toutes les syndications qui l’accompagnent, 10 millions de personnes vous voient sur Shark Tank”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’une plate-forme de lancement massive, qui réduit considérablement les coûts d’acquisition de clients et aide les entreprises à mettre immédiatement leur produit devant les consommateurs.”

En ce qui concerne le terrain très important sur le tristement célèbre tapis Shark Tank, O’Leary conseille aux candidats entrant dans le réservoir d’avoir une bonne compréhension de leurs finances… ou autre.

“Si vous ne connaissez pas vos chiffres, je ferai en sorte que vous brûliez en enfer et à perpétuité. Vous devez connaître vos chiffres », a souligné O’Leary. “Si vous allez vous présenter devant moi et parler d’une entreprise, vous feriez mieux de connaître l’analyse du seuil de rentabilité, la marge brute, la taille du marché, le nombre de concurrents. Tous ces trucs. Je m’attends à ce que vous le sachiez, c’est juste une évidence. Si vous ne le faites pas, vous allez échouer. “

