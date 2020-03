Shaun finira-t-il par vaincre Lea?

Dans le

Good Doctor Saison 3, épisode 18, intitulé à juste titre «Heartbreak»

Shaun a du mal à accepter le rejet de Lea. Sa dernière interaction

avec Lea nous a demandé s’il se remettra jamais de ce qui s’est passé entre

lui et Lea. Shaun pourra-t-il se concentrer sur son travail? Will son autre

les relations souffrent? Shaun va-t-il jamais vaincre Lea?

Tina B. Tessina, PhD, (également connue sous le nom de «Dr Romance»), psychothérapeute et auteur du Guide du Dr Romance pour trouver l’amour aujourd’hui, a réfléchi à la façon d’aller de l’avant après avoir éprouvé un intérêt romantique non partagé. Elle a également donné à Shaun des conseils sur les relations.

Showbiz Cheat Sheet: Quelle est la meilleure façon de répondre à quelqu’un qui admet ne pas partager votre intérêt romantique?

Tina B. Tessina: Reculez,

soyez amical, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à vous aimer. Concentrez-vous sur le fait d’être amis,

assurez-vous que votre comportement convient à vos amis et donnez-lui une chance

pour mieux te connaitre. Ils pourraient changer d’avis s’ils apprennent à vous connaître, mais

vous les repousserez si vous essayez de le forcer. Concentrez-vous sur les autres.

CS: Comment pouvez-vous passer

après un rejet de quelqu’un que vous aimez vraiment et que vous voulez sortir avec lui?

TT: Acceptez votre

déception, transformez-le en une expérience d’apprentissage. Déterminez si vous

concentré sur le mauvais type de personne, quelqu’un qui n’est tout simplement pas un bon match pour

vous. Si oui, commencez à réévaluer ce que vous pensez être un bon match pour vous. Mettre

votre énergie dans le travail, les loisirs, les amis, la famille et les projets,

sortir ensemble pendant un petit moment, jusqu’à ce que vous surmontiez votre déception.

Prochaines étapes:

Mettez-le en perspective. Si vous êtes rejeté, cela

ça fait mal, mais comptez vos étoiles chanceuses. Vous ne pouvez pas avoir de relation si l’autre

la personne n’est pas vraiment intéressée. Je comprends qu’il y avait des raisons et ils

peut ne pas avoir à voir avec vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que pense l’autre personne,

alors n’inventez rien. Essayez d’apprendre de l’expérience.

Après votre premier bouleversement, passez en revue

la dynamique de votre connexion avec l’autre personne et analyser ce qui s’est passé

mal, ce que vous auriez pu faire différemment et ce que vous avez appris. Il n’y a pas

besoin de vous donner du fil à retordre, il suffit de traiter les informations pour que vous

ne répétez pas les erreurs.

CS: Quand est-il préférable de garder

votre intérêt romantique pour vous?

TT: Lorsque l’autre personne

sort avec quelqu’un d’autre ou dans une autre relation. Quand tu ne sais pas vraiment

l’autre personne et n’ont aucune idée de ce qu’ils pensent de vous. Si c’est gênant

situation, comme le travail, assurez-vous que vous avez développé une connexion avant de demander,

et demandez en dehors du travail. Demander à quelqu’un au travail est problématique, car vous

devez les revoir, alors assurez-vous d’obtenir une réponse affirmative (la personne

déjà indiqué qu’ils veulent mieux vous connaître) avant de demander.

CS: Quels conseils donneriez-vous

donner à Shaun, qui doit maintenant la voir tous les jours?

TT: Shaun est autiste, donc

il manque beaucoup de repères sociaux. Il lui est donc difficile de négocier

relations en général. Il doit comprendre qu’il a fait une erreur et lâcher

de ses sentiments pour elle. Ce n’est pas l’amour si les deux personnes ne se sont pas connectées. Shaun

doit traiter Léa comme une collègue et oublier qu’il est amoureux d’elle,

parce qu’il ne l’est pas vraiment. Il fantasme juste.

