Shaun the Sheep Christmas Special arrive à la BBC / Netflix en 2021 – / Film

Le berger dit au puissant roi: Nous obtenons un Shaun le mouton Spécial Noël. Les fans de la série Aardman Animations peuvent affluer vers leurs téléviseurs le jour de Noël 2021, lorsqu’une spéciale spéciale de Noël Shaun the Sheep de 30 minutes sera diffusée sur BBC One au Royaume-Uni et Netflix partout ailleurs.

La date limite a annoncé qu’une spéciale de Noël Shaun the Sheep était en préparation chez Aardman Animations, pour une première à la BBC et Netflix en 2021. A Winter’s Tale From Shaun the Sheep (titre provisoire) suivra les moutons préférés de tout le monde «à mesure que son excitation saisonnière se transformera aigre lorsqu’un raid à la ferme pour obtenir de plus gros bas pour le troupeau conduit à la disparition de l’agneau Timmy. »

L’épisode de 30 minutes entrera en production fin 2020 et sera réalisé par Steve Cox à partir d’un script écrit par Giles Pillbrow. Richard Beek produit tandis que Mark Burton, Sarah Cox et Carla Shelley exécutive produisent l’épisode créé par Giles Pilbrow et Mark Burton. L’émission spéciale ne sera pas diffusée avant Noël 2021, lorsqu’elle sera diffusée sur BBC One au Royaume-Uni et sur Netflix aux États-Unis, en Amérique latine, en Espagne, dans la CEI et en Grèce.

“Aardman produit avec amour des histoires avec chaleur, personnalité et humour, nous sommes donc vraiment ravis que, après l’énorme succès de The Farmer’s Llamas, le prochain projet dans notre relation continue soit une autre merveilleuse spéciale Shaun the Sheep”, a déclaré Sue Deeks, responsable de l’acquisition des programmes de la BBC.

Le spécial de Noël de Shaun the Sheep suit la dernière sortie de Shaun, le long métrage 2019 Un film de Shaun the Sheep: Farmageddon, qui a vu les moutons rusés se heurter à un étranger, pour faire l’éloge des critiques. Mais comme un bien-aimé comme Shaun le mouton l’est pour les critiques et pour le Royaume-Uni, où son prédécesseur Wallace et Gromit est un incontournable culturel, Shaun le mouton n’a pas tout à fait le Stateside suivant, ce qui est vraiment dommage. Donc, bien que Shaun the Sheep puisse très bien être un grand succès lors de sa première à la BBC, je me demande comment il fera sur Netflix pour ses débuts internationaux. À tout le moins, cela peut remplir le trou dans nos cœurs laissé par les spéciaux Doctor Who de Noël, qui sont depuis passés au jour de l’an moins festif.

