‘Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’ arrive sur Netflix en février 2020

Nous avons la date de sortie du nouveau film original de Netflix, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, qui sortira sur Netflix aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine en février 2020.

Tout d’abord, passons en revue le sujet du film et qui est Shaun the Sheep au cas où vous ne le saviez pas déjà.

Produit par Aardman (le studio de production derrière Chicken Run, Wallace et Gromit et le prochain Robin Robin pour Netflix) Shaun the Sheep est un personnage dérivé de Wallace et Gromit. Il a vu cinq saisons sortir dans le cadre de l’émission principale et quelques émissions de télévision spéciales.

Farmageddon est la suite du film de 2015. Shaun the Sheep Movie: Farmageddon devrait actuellement sortir sur Netflix le 14 février 2020, aux côtés d’une grande liste d’autres originaux de Netflix. Nous avons appris pour la première fois que Netflix porterait le film en novembre 2020.

Voici ce que vous pouvez attendre du nouveau film:

Shaun the Sheep se lie d’amitié avec un étranger, part à la recherche de son vaisseau spatial et protège son nouveau copain d’une sinistre agence gouvernementale dans la suite animée en stop-motion.

Farmageddon sera également présent dans certains cinémas aux États-Unis. Nous allons, espérons-le, dresser une liste des cinémas montrant le film (semblable à ce que nous avons fait pour The Irishman).

Le film est réalisé par Richard Phelan & Will Becher et écrit par Mark Burton et Jon Brown.

Pourquoi Shaun the Sheep Movie: Farmageddon ne vient-il pas sur Netflix en dehors des États-Unis?

Netflix n’a obtenu la licence pour diffuser le film (jusqu’à présent) qu’aux États-Unis et en Amérique latine.

Vous pouvez regarder le film dans les cinémas des pays en dehors des États-Unis et de l’Amérique latine, mais StudioCanal décidera de la destination des droits de diffusion. Cependant, selon notre expérience, Netflix essaie d’obtenir des droits de diffusion dès qu’ils sont disponibles. Cela signifierait qu’il arriverait sur Netflix d’ici la fin de 2020.

La raison pour laquelle il obtient une sortie en salles est susceptible de le qualifier pour le prix convoité montre où le titre tomberait dans la catégorie animation.

Avez-vous hâte que Farmageddon arrive sur Netflix en février? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.