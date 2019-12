Shawn Mendes, des fans mexicains lui font une sérénade à son hôtel

Shawn Mendes est en tournée au Mexique, originaire de Le Canada l'interprète de "Ruin" a reçu une sérénade de ses admirateurs mexicains.

Des centaines de fans Ils se sont rencontrés à l'hôtel où réside le petit ami de Camila Cabello, dans le but de le voir de près, de prendre un autographe ou au moins une photo.

Après que le chanteur ait partagé une photo sans chemise et mangé un avocat qui est assez consommé dans Mexique Vos fans deviendraient fous.

Shawn Mendes est considéré comme une idole juvénile tout comme son belle petite amie Camila Cabello, car il est devenu un exemple à suivre grâce aux paroles de leurs chansons car il transmet de nombreux messages d'auto-amélioration à travers leur musique.

C'est ainsi que des centaines de fans se sont approchés de son hôtel qui est près du Paseo de la Reforma, environ la sérénade pour Shawn Cela a duré une heure.

"Mes amis et moi avons créé un groupe et nous étions ceux que nous avons organisé pour amener au Mariachi, nous planifions tout cela depuis longtemps, et tout s'est très bien passé et aussi grâce à tous ceux qui ont coopéré", un commentaire fait par l'un des participants selon les moyens de communication.