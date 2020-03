Shawn Mendes et Camila Cabello offrent un concert de streaming en direct

Les célèbres chanteurs Shawn Mendes et Camila Cabello ont joué un concert ensemble pour tous ceux qui sont isolés chez eux en raison de la quarantaine due à la pandémie de coronavirus.

La mise en quarantaine a été une chose difficile pour de nombreuses personnes, complètement fermé, avec inquiétude et peur de ce qui se passe en dehors du foyer.

C’est pourquoi des centaines d’artistes ont rejoint le cloche “Together at Home”, qui consiste à donner concerts de chez eux.

Parmi les artistes qui ont rejoint cette campagne sont: Niall Horan, One Republic, Alejandro Sanz, Juanes, Fito Páez et maintenant Shawn Mendes et Camila Cabello ont rejoint.

Tout cela pour égayer aux millions de personnes dans le monde qui sont chez elles depuis quelques jours.

C’est par le compte officiel de Instagram Shawn Mendes qui a fait une diffusion en direct avec Camila.

Le doux couple a fait un concert acoustique avec divers thèmes qui ont duré 25 minutes.

Des chansons comme “Embrasse moi“d’Ed Sheeran,”Perdu au Japon“,”Mademoiselle“,”La Havane“Entre autres, ce sont eux qui les ont un peu égayés ce jour-là.

Jusqu’à présent, le couple n’a sorti que deux chansons ensemble, la célèbre chanson “Mademoiselle“qui a été créé en 2019 et”Je sais ce que tu as fait l’été dernier«Donc, tout le monde attend plus de chansons ensemble.

“Ensemble à la maison»Est parrainé par Global CItizen et le QUI, et c’est une activation virtuelle que votre objectif est unir l’humanité à un moment où beaucoup peuvent se sentir isolés à la maison.

Le coronavirus continue d’affecter principalement la population chinoise, bien qu’ils se soient produits grosses pousses également dans de nombreux autres pays.

Actuellement plus de 70 millions des Américains sont sous l’ordre de “rester à la maison“car ils ont un grand nombre de personnes infectées.