Shawn Mendes: infraganti en action avant un concert au Mexique

Shawn mendes provoqué un énorme tumulte devant l'hôtel Saint Pierre où il reste la veille du concert qu'il offrira dans la ville de Monterrey, Nuevo León.

L'idole canadienne était la raison pour laquelle plus de 200 fans ont fait un formidable sit-in pendant plus d'une journée à l'extérieur du Aqua en direct, où il est arrivé du dimanche soir.

En espérant le voir, les fans royaux ont enduré le soleil, le froid, le sommeil, la soif et même la fatigue pendant quelques heures, mais ils s'en fichaient, car ils voulaient réaliser leur rêve de le voir avant le concert.

La célèbre idole, qui se rend généralement aux endroits où il se présente quelques jours auparavant, n'est pas allée se promener ni se rencontrer, mais il a surpris certains utilisateurs d'une salle de sport proche de l'hôtel où il réside quand il le voit faire et bien sûr, non L'occasion de le capturer sur vidéo a été perdue.

Rommel Villa @rom_iruegas a eu la chance d'enregistrer avec son téléphone portable l'interprète de "Señorita" et de la regarder de très près.

Avec le texte: "Shawn en tout temps fitness du centre métropolitain de Monterrey. @Shawnxniallx", (traduction espagnole: "Shawn est le gymnase du centre métropolitain de Monterrey. @Shawnxniallx") était accompagné d'une mini vidéo d'à peine 9 secondes. Bien sûr, la vidéo a déjà 8,6 K de reproductions en seulement 24 heures!

Son premier concert à Monterrey est aujourd'hui, mardi 17 décembre et a commencé à 20h30, dans le Auditorium Citibanamex.

Nous espérons que Shawn Mendes est préservé dans d'excellentes conditions de santé afin qu'il puisse répondre au désir de ses millions d'adeptes au Mexique et leur offrir les concerts déjà programmés pour ravir avec son talent, sa voix, sa musique et sa galanterie, comme il l'a fait dans d'autres Pays hispanophones et ceux du reste des continents.