Shay Johnson fait des déclarations sur Erica Dixon et Lil Scrappy

Seuls quelques acteurs de Love & Hip Hop sont apparus dans des rôles de soutien ou principaux dans plusieurs séries. Shay Johnson est l’un d’entre eux, ayant joué dans Love & Hip Hop: Atlanta et Love & Hip Hop: Miami. Récemment, elle a raconté l’une de ses premières scènes de la série et a fait des déclarations majeures sur la façon dont elle et Lil Scrappy ont réussi dans la série.

MIAMI, FLORIDE – 30 JANVIER: Shay Johnson assiste à la célébration du BET Super Bowl Gospel au James L. Knight Center le 30 janvier 2020 à Miami, en Floride. (Photo de Mike Coppola / . pour BET)

Shay Johnson sur «Love & Hip Hop»

Johnson était un acteur de soutien dans les deux premières saisons de Love & Hip Hop: Atlanta. Elle fait partie des acteurs originaux de Love & Hip Hop: Miami et a joué dans les deux premières saisons de la série. Avant la franchise Love & Hip Hop, Johnson n’était pas étranger à la télé-réalité. Elle est apparue à l’école Flavor of Love and Charm de VH1 en tant que Buckeey.

Alors qu’elle était sur Love & Hip Hop: Atlanta, ses histoires tournaient autour de sa romance avec le rappeur Lil Scrappy et le triangle amoureux impliquant les deux et la mère de la fille de Scrappy, Erica Dixon.

Sur Love & Hip Hop: Miami, elle sort maintenant avec la chanteuse Pleasure P, avec qui elle était dans une relation à longue distance auparavant. Elle a des querelles avec ses coéquipiers de Pretty Ricky et son ex-petite amie, Gabby Davis. Elle se dispute également avec Chinese Kitty et Chinese Nicky. Elle et Pleasure P finissent par se séparer à la fin de la saison. Dans la deuxième saison, elle traite un problème médical et commence également à se quereller avec Jojo Zarur.

La star de télé-réalité fait une énorme demande

Johnson est apparu dans un segment vidéo récurrent pour la chaîne YouTube de VH1 où les stars de Love & Hip Hop revivent certains aspects de leur temps dans les émissions.

Pour sa vidéo, Shay Johnson a raconté sa première apparition dans l’émission. Johnson affirme qu’elle était la raison pour laquelle Lil Scrappy est devenu Love & Hip Hop à l’origine. Elle dit que son manager lui a parlé d’auditionner et elle a dit à Scrappy qu’ils devaient auditionner ensemble puisqu’ils sortaient ensemble.

Johnson affirme également qu’elle était censée être un acteur principal dans la première saison, mais Scrappy a amené Erica Dixon et Momma Dee aux producteurs derrière son dos afin d’obtenir qu’Erica le retire de la pension alimentaire pour enfants. Johnson dit que son rôle était plus petit dans la saison à cause de cela, Dixon est devenu l’un des principaux membres de la distribution originale de la série.

“Je ne sais pas pourquoi ils lui ont fait cette option, mais c’est soit Shay Johnson ou sa petite maman qui sera le personnage principal. Et il a dit: «Eh bien, fais de mon bébé maman le personnage principal pour que je puisse sortir de la pension alimentaire pour enfants», affirme Johnson.

“Il me nourrissait de mensonges sur des taureaux”, a-t-elle dit à propos de la scène, disant qu’il continuerait à le faire pendant la durée de leur relation.

Love & Hip Hop: Atlanta revient plus tard ce mois-ci pour sa nouvelle saison sur VH1.