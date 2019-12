Shazam & # 039; s Zachary Levi en vedette dans Guantanamo Bay Drama Prisoner 760

Zachary Levi jouera dans un drame à venir sur Guantanamo Bay, qui sortira avant Shazam 2. Shazam, sorti pour la première fois cette année, était le dernier opus de la franchise de films DC Extended Universe. Shazam raconte l'histoire de Billy Batson, un enfant adoptif de 14 ans qui acquiert les pouvoirs d'un ancien sorcier. En disant simplement le nom du sorcier, Shazam, Billy se transforme en un super-héros adulte capable de pouvoirs extraordinaires.

Shazam a été un succès instantané, combinant humour et cœur, et complet avec tous les fans d'action de super-héros veulent voir. C'était également exactement ce dont le DCEU avait besoin à l'époque pour renforcer la confiance dans la franchise et démontrer où le studio pourrait l'emmener à l'avenir. Malgré l'énorme succès de Wonder Woman (2017), de nombreux films antérieurs de la DCEU étaient source de divisions entre les critiques et les téléspectateurs. Des films tels que Man of Steel (2013) et Batman v.Superman: Dawn of Justice (2016) ont souvent été critiqués pour leur caractère trop sombre et morne. Shazam était une bouffée d'air frais et a laissé les fans en vouloir plus.

En relation: Shazam et Black Adam ne se rencontreront pas avant Shazam! 3, dit Zachary Levi

Selon THR, Zachary Levi a rejoint le casting du prochain film, Prisoner 760. Levi jouera dans Prisoner 760 avant de reprendre son rôle de Batson dans Shazam 2. Prisoner 760 sera un drame juridique réel sur Mohamedou Ould Slahi, un homme qui a été emprisonné par le gouvernement américain et détenu sans jugement pendant des années. Le film sera adapté des mémoires les plus vendues du New York Times, Guantánamo Diary, qui a été écrit par Slahi lui-même pendant son emprisonnement et sera réalisé par Kevin Macdonald.

Comme l'histoire réelle sur laquelle le film est basé, Slahi est représentée par les avocats de la défense Nancy Hollander (Jodie Foster) et Teri Duncan (Shailene Woodley). Hollander et Duncan sont aidés par le lieutenant Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), procureur militaire. Levi incarnera Neil Buckland, qui est un agent fédéral et ami du personnage de Cumberbatch. Cumberbatch produit également le film, avec Leah Clarke et Adam Ackland, par le biais de leur société SunnyMarch.

Levi a eu une liste complète au cours des dernières années. L'ancienne star de Chuck n'est pas seulement un super-héros, mais aussi une chanteuse talentueuse qui a été nominée pour un Tony pour sa performance dans la production de Broadway She Loves Me. Il a également remporté un prix SAG du meilleur ensemble d'une série comique, ainsi que le reste de la distribution pour son interprétation du Dr Benjamin Ettenberg dans The Marvellous Mrs Maisel d'Amazon. De plus, il est l'un des rares acteurs à avoir joué dans le MCU et le DCEU. Le tournage de Prisoner 760 a commencé un peu plus tôt ce mois-ci, et Shazam 2 devrait sortir le 1er avril 2022.

Suivant: Chaque film de super-héros sort en 2022

Source: THR