Shazam! 2 oui il serait encore filmé cette année, selon le réalisateur

Jusqu’à présent, de nombreux films ont été annulés jusqu’à nouvel ordre, mais cela semble être le choix de Shazam! Il ne s’arrêtera pas et commencera le tournage fin 2020. Selon David F. Sandberg, réalisateur du film, font tout leur possible pour maintenir la production au pied du canyon.

Dans une interview pour ComicBook Sandberg explique:

“Eh bien, nous verrons combien de temps cela durera, nous allions commencer le tournage cette année. Mais qui sait combien de temps cela va durer?, Il semble que chaque film soit retardé maintenant, alors nous verrons ce qui arrive à Shazam! Jusqu’à présent, j’ai travaillé sur le script. Nous pouvons encore le faire, donc cela se fait et ensuite nous verrons comment tout se déroule dans quelques mois. »

Plusieurs projets ont été interrompus ou reportés en raison de la pandémie actuelle à laquelle le monde est confronté, par exemple, The Falcon et The Winter Soldier n’a pas pu terminer sa production et a retardé la première pour Disney +, tandis que le début de Spider-Man 3 a été retardé, tout comme la sortie de Fast & Furious 9, Black Widow, Mulan, Morbius, Wonder Woman 1984, The New Mutants, Antlers, No Time to Die et A Quiet Place Partie II, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bien que l’avenir ne soit pas très clair pour Shazam! 2, Sandberg fait de son mieux et travailler à distance via Zoom avec votre équipe afin que toute la production ait lieu.

Espérons que d’ici la fin de l’année, tous les problèmes liés au virus du SRAS-CoV-2 auront trouvé une bonne solution et nous pourrons profiter du divertissement qui a été retardé.

