Shazam! La star Zachary Levi taquine les combats épiques avec Black Adam de Dwayne Johnson

Après le ton et le destin et la morosité super graves qui ont défini le DCEU pendant les années Zack Snyder, Shazam! se sentait comme une bouffée d’air frais en comparaison, et n’avait pas l’impression qu’il faisait même partie de la même franchise du tout. La comédie de super-héros joyeuse et amusante a marqué un énorme changement de ton par rapport à ce à quoi les gens s’étaient habitués depuis la sortie de la bande dessinée de Warner Bros., et le résultat final lui a valu des critiques extrêmement positives.

Nous savons maintenant que les cerveaux derrière le DCEU sont en train de redéfinir la vision créative de la série, avec les goûts de Birds of Prey et Wonder Woman 1984 diversifiant encore plus le style et le ton, et sans aucun doute le Shazam prévu! la suite cherchera à faire passer les choses au niveau supérieur.

Mais avant Shazam! 2 sortira en salles en 2022, il y a encore le petit problème de son ennemi juré faisant ses débuts au grand écran, avec Dwayne Johnson entraînant finalement Black Adam d’une décennie coincée dans l’enfer du développement, avec l’acteur qui frappe déjà durement le gymnase même selon ses normes , tout en faisant des promesses audacieuses que toute la hiérarchie du pouvoir au sein du DCEU est appelée à changer.

Étant donné l’étroitesse de leur histoire dans les pages de bandes dessinées, il y a un air inévitable à propos de Shazam! et Black Adam s’affrontant sur grand écran à un moment donné dans un avenir proche, et dans un récent Q&A en direct sur les réseaux sociaux, Zachary Levi a admis que bien qu’il ne soit pas prêt à apparaître dans Black Adam alors qu’il se prépare pour son propre film, il a laissé entendre que la rencontre éventuelle des deux s’inspirerait du canon de DC.

“Peut-être que nous pourrons payer tous ces combats épiques et histoires de Captain Marvel / Black Adam tirés des bandes dessinées.”

Même si le DCEU est censé éviter les croisements dans sa prochaine liste, il serait tout à fait évident d’avoir Shazam! et le commerce de Black Adam souffle, bien qu’il semble peu probable que nous le voyions se produire pendant au moins plusieurs années.