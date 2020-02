«Shazam! L’art conceptuel met en vedette le costume de super-héros de DJ Cotrona

Une toute nouvelle œuvre d’art conceptuelle de Shazam! nous donne un aperçu du costume de super-héros de DJ Cotrona.

Shazam! est sorti en salles en avril 2018 et a été acclamé par la critique et le commerce. Pour les fans, Shazam! était une bouffée d’air frais en raison de sa nature humble et bienveillante et de l’accent mis sur la famille. Bien sûr, pendant l’apogée du Shazam! film, Billy Batson et sa famille ont été transformés en héros puissants pour faire tomber le méchant docteur Sivana et les sept péchés capitaux. L’un des plus grands hors concours de la finale de Shazam! était le super-héros de DJ Cotrona, qui était la plus ancienne incarnation de Pedro.

Jerad S. Merantz, l’un des principaux concepteurs de l’industrie, a partagé un premier aperçu du costume de DJ Cotrona pour le Shazam! film. Le premier concept art du costume de DJ Cotrona n’est pas trop différent de celui vu dans Shazam! mais c’est toujours cool de voir à quoi ressemblaient certains de nos costumes préférés au début. Vous pouvez découvrir le premier costume de DJ Cotrona de Shazam! au dessous de. Assurez-vous de balayer vers la droite pour voir tous les concepts de DJ Cotrona.

Maintenant qu’un certain temps s’est écoulé depuis la sortie du film, nous pouvons nous attendre à des tonnes plus de concept-art et d’informations en coulisses. Une suite pour Shazam! devrait sortir en salles dans deux ans, et il devrait se concentrer davantage sur la famille Shazam, ce qui signifie que nous verrons probablement beaucoup plus de DJ Cotrona. Cela dit, rien n’a été confirmé concernant l’implication de DJ Cotrona dans Shazam! 2.

Voulez-vous voir DJ Cotrona dans le Shazam! suite? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Voici le synopsis de Shazam du DJ Cotrona!:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Asher Angel), en criant un mot – SHAZAM! – ce gamin adoptif de 14 ans peut devenir le super héros Shazam (Zachary Levi) adulte, gracieuseté d’un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – à l’intérieur d’un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que tout adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer des éclairs de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam se propose de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement pour combattre les forces meurtrières du mal contrôlées par le Dr Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, DJ Cotrona, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant DJ Cotrona.

Source: Jerad S. Marantz

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC