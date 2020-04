Shazam! Le réalisateur discute d’un croisement possible avec Black Adam de Dwayne Johnson

Black Adam pourrait être l’ennemi ultime de l’alter ego de super-héros de Billy Batson, mais ne vous attendez pas à ce que le premier film de Dwayne Johnson en tant qu’anti-méchant croise autant avec le monde de Shazam! Johnson est attaché au rôle d’Adam depuis des années et devait à l’origine être le méchant du film de 2019, mais comme nous le savons, il a plutôt reçu son propre projet, étant donné le pouvoir de la star de The Rock. De même, n’allez pas penser qu’il apparaîtra dans Shazam! 2.

C’est du moins ce que cela ressemble à de nouveaux commentaires du réalisateur David F. Sandberg. Le cinéaste, qui revient à la barre de la deuxième sortie pour le héros âgé de Zachary Levi, a révélé à ComicBook.com qu’il n’avait eu aucune implication avec l’équipe Black Adam jusqu’à présent et que les deux productions se maintiennent essentiellement. Selon Sandberg, il est à peu près dans le même bateau que les fans en ce qui concerne BA.

“Non, je n’ai pas parlé à [the Black Adam team]. Je veux dire, je suppose que DC garde un œil, qu’ils ont le plus gros plan. Mais je ne sais pas ce qu’ils font. Je suis juste curieux de le voir, tu sais? “

Les commentaires du réalisateur correspondent à tout ce que nous avons entendu sur la forme de la franchise Shazam / Black Adam. Sandberg joue probablement un peu timide ici aussi, car il sait que Warner Bros.a de plus gros plans au travail. Après tout, Levi lui-même a confirmé que l’intention était de tenir un crossover jusqu’à Shazam! 3, quand il pourra enfin affronter le souverain de Kahndaq.

Comme taquiné dans la première scène post-crédits, Shazam! 2 verra Billy et sa famille combattre M. Mind et la Monster Society of Evil. Il est attendu en avril 2022. Avant cela, Black Adam – dirigé par Jaume Collet-Serra – devrait arriver en décembre 2021. Cependant, le tournage pouvant être retardé en raison du Coronavirus, il pourrait être frappé par un retard.