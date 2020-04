«Shazam! Le réalisateur partage une nouvelle photo de Zachary Levi en costume

Shazam! Le réalisateur David F. Sandberg a partagé une toute nouvelle photo de Zachary Levi dans le costume de super-héros emblématique.

Shazam! De Zachary Levi, qui a été présenté comme l’un des films de super-héros les plus imaginatifs et légers de mémoire récente, est l’une des plus grandes sorties cinématographiques de l’année dernière. La performance de Zachary Levi en tant que personnage titulaire a été distinguée et le film est devenu un succès critique immédiat, avec une suite qui devrait sortir en salles en 2022.

À la suite de la pandémie de coronavirus, de nombreux administrateurs ont exhorté les gens à rester à la maison en les incitant à des quarts de veille qu’ils peuvent tweeter. Alors que le premier anniversaire du film approche à grands pas, Shazam! Le réalisateur David F. Sandberg a décidé que c’était le moment idéal pour organiser une fête de la quarantaine pour le film de Zachary Levi. Après avoir répondu aux questions et révélé des informations en coulisse sur Twitter, le réalisateur a remercié les fans d’avoir rejoint la fête de la montre en partageant une toute nouvelle photo de Zachary Levi dans le costume emblématique.

Et bien c’était amusant. À la prochaine! #QuarantineWatchParty #Shazam pic.twitter.com/oXjYNp57CR

– David F. Sandberg (@ponysmasher) 2 avril 2020

La photo de Zachary Levi en tant que Shazam est absolument magnifique car elle tire pleinement parti du torse lumineux du personnage. Choisir d’avoir la foudre de Shazam comme seule partie éclairée de la photo en fait le point focal, montrant à quel point le costume peut être cool et inquiétant. La photo partagée par le réalisateur nous donne également un aperçu parfait de la lumière sur le visage de Zachary Levi, nous faisant penser que cela servirait d’affiche de teaser parfaite pour le personnage.

Que pensez-vous de cette toute nouvelle photo de Zachary Levi en tant que Shazam? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Shazam!:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Angel), en criant un mot – SHAZAM! – ce gamin adoptif de 14 ans peut devenir le super héros Shazam (Levi) adulte, gracieuseté d’un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – à l’intérieur d’un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que tout adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer des éclairs de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam se propose de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

