Shazam! Magic and Monsters Trailer, Jim Lee Auctioning Sketches for Charity & More / Film

Vous voulez voir le premier film animé LEGO Shazam!: Magie et monstres bande annonce? Ce qui nous attend Super Girl et Batwoman quand ils reviennent à la fin du mois? Pourquoi est-ce Ligue de justice co-star Ezra Miller étouffer une femme dans une vidéo? Qui a poussé Chris Evans de reconsidérer son hésitation à jouer Capitaine Amérique? Vous voulez vous entraîner comme Thor pendant que vous êtes à la maison? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Super Girl ne reviendra pas avant 26 avril, mais voici un aperçu du prochain épisode et Lex LuthorEst la dernière méchanceté.

La rédactrice en chef de Valiant Entertainment, Heather Antos, a expliqué pourquoi Vaillant ne fera pas de titres numériques pour le moment.

Quelque chose d’un peu différent pour un vendredi (comme si les jours de la semaine avaient un sens en ce moment). C’est le modèle du bunker Arrow à trois niveaux que nous ne pouvions pas nous permettre de construire… pic.twitter.com/aYuVCLmIWt

– Marc Guggenheim (@mguggenheim) 3 avril 2020

La Flèche producteur exécutif Marc Guggenheim partagé le modèle pour un ensemble de trois bunker qu’ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre.

DC Comics fait un don de 250 000 $ pour soutenir les détaillants de bandes dessinées et les employés pendant le coronavirus.

Batwoman revient également à The CW sur 26 avril, et ici vous pouvez voir ce qui attend le héros de Gotham.

Artiste de bande dessinée légendaire Jim Lee vendra aux enchères des croquis pendant 60 jours pour aider les magasins de bandes dessinées.

LEGO DC: Shazam! Magie et monstres est le prochain film de blocs de construction animé pour toute la famille.

Le flash«S Grant Gustin affligé pour les jeunes Barry Allen acteur Logan Williams, décédé des suites d’un coronavirus.

