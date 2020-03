She Charlie Sheen nie avec véhémence les allégations selon lesquelles il aurait violé Corey Haim

Charlie Sheen

Les accusations répétées de Corey Feldman apparaissent maintenant dans un documentaire My Truth: The Rape of Two Coreys.

Charlie Sheen a rejeté les affirmations répétées selon lesquelles il aurait violé un adolescent Corey Haim, une accusation qui apparaît dans un nouveau documentaire.

L’acteur Corey Feldman fait l’accusation dans (My) Truth: The Rape of Two Coreys, un nouveau film qui a été présenté lundi soir à Los Angeles.

Dans le documentaire, la star de Lost Boys partage ce qu’il dit que Haim lui a dit sur les actions présumées de l’ancienne star de Two and a Half Men sur le tournage du film de Lucas en 1986, mais dans une nouvelle déclaration au Huffington Post Sheen nie avec véhémence les accusations de Feldman.

“Ces allégations malades, tordues et extravagantes ne se sont jamais produites”, écrit Sheen, exhortant les médias à “considérer la source” et à lire ce que la mère de Haim, Judy Haim, a dit à propos de l’histoire.

Sheen a déjà poursuivi les chefs du National Enquirer pour diffamation en 2017 après avoir imprimé les accusations de viol de Feldman.

Judy Haim a précédemment nié que Sheen avait violé son défunt fils et a déclaré à Entertainment Tonight en 2017: «Mon fils n’a jamais mentionné Charlie. On ne parle jamais de Charlie. Tout a été inventé. Si mon fils était là pour entendre tout cela, je vomirais. »