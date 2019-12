She Ed Sheeran dit au revoir à ses fans pour un nouveau soulagement prolongé

Ed Sheeran

La chanteuse veut se reposer, bouger et en savoir plus pour écrire des chansons.

Le chanteur champion des Grammy Awards, Ed Sheeran, a annoncé qu'il prenait un soulagement de la musique après avoir travaillé «sans s'arrêter» depuis 2017.

La recrue du 28 avril a utilisé son compte Instagram pour partager le rapport. C'est le deuxième soulagement qu'il a retiré de la musique, après avoir gardé le silence sur les réseaux sociaux et cessé de le faire pendant la partie vétéran de 2016, rapporte le journal The Mirror.

Il a écrit: «Bonjour à tous. J'irai à nouveau vers un autre soulagement. L'ère de "Diviser" la tournée a changé ma vie à bien des égards, mais maintenant c'est fini, il est temps de sortir et de voir un peu plus le monde. "

Sheeran a dit qu'il voulait se déplacer pour trouver plus de choses à écrire dans ses compositions.

Il a poursuivi: «Je suis un peu non-stop depuis 2017, donc je vais faire une pause pour me déplacer, écrire et parcourir. Je serai hors de tous les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir. À mon clan et à mes amis, à bientôt quand vous les voyez, et à mes fans, merci d'être toujours incroyable.

"Je promets de revenir avec peu de nouvelle musique quand le moment sera venu et de vivre un peu plus longtemps pour avoir peu de choses à écrire."

Il a signé le message: "Beaucoup d'acte sexuel x".

Ed Sheeran a commencé sa tournée Divide en mars 2017 et a eu son dernier concert en août de cette année.