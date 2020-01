She-Hulk aurait fait ses débuts en MCU dans WandaVision

Émissions de télévision Marvel précédentes comme Agents of S.H.I.E.L.D. et la sortie liée à Defender de Netflix est connue pour faire des références éphémères à l’univers cinématographique Marvel plus large, mais n’est pas strictement considéré comme un canon. Cependant, l’avènement de Disney Plus est sur le point de changer tout cela, avec la pollinisation croisée entre le grand et le petit écran MCU qui se rapprochera plus que jamais, avec Kevin Feige admettant que les fans devront débourser pour un abonnement au service de streaming de Mouse House afin de rester à jour avec les derniers événements de la franchise.

Non seulement le large éventail coûteux d’émissions de télévision MCU apportera plus d’argent dans les coffres de Disney afin de financer leur quête inévitable de domination mondiale, mais il donne également aux studios Marvel la possibilité d’introduire certains personnages de niveau inférieur dans leur mythologie établie sans avoir à débourser des centaines de millions de dollars pour les débuter dans un film à gros budget.

Alors que Disney Plus présentera des visages récurrents comme The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki et Hawkeye, il y a beaucoup de nouveaux ensembles de sang à introduire également avec Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk tous prêts à faire leurs débuts MCU. Vraisemblablement, l’objectif est de mélanger l’ancien avec le nouveau afin de donner aux fans le meilleur des deux mondes, et un nouveau rapport indique que WandaVision pourrait être configuré pour donner un lancement en douceur à l’un des favoris des fans en développement.

Selon Cosmic Book News, She-Hulk aurait fait une apparition dans WandaVision, dont la date de sortie a récemment été modifiée afin de toucher Disney Plus cette année. L’avocate à la peau verte de Jennifer Walters est connue pour avoir brisé le quatrième mur, et étant donné que la série dérivée de Scarlet Witch and Vision devrait plonger dans les aspects les plus étranges du MCU, un caméo conscient et / ou méta ne peut pas être entièrement exclu.

Il y avait eu des spéculations que She-Hulk pourrait apparaître comme l’avocat de Peter Parker dans Spider-Man 3, bien que Daredevil de Charlie Cox ait également été lié à ce rôle. Il n’y a aucune information concrète sur le projet si loin de l’embauche récente de Jessica Gao, ancien de Rick et Morty, en tant que rédacteur en chef, mais Mark Ruffalo a admis qu’il était sur le point de discuter de l’avenir de Hulk avec Kevin Feige très bientôt, indiquant qu’il pourrait faire partie de la distribution récurrente.

Si She-Hulk est sur le point de faire ses débuts dans WandaVision, alors une décision de casting devra être prise très bientôt, avec Rosario Dawson, Ronda Rousey et Stephanie Beatriz tous flottant comme des possibilités. Regarde cet espace pour plus.