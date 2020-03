«She-Ra et les princesses du pouvoir» se terminant avec la saison 5 sur Netflix

HISTOIRES CONNEXES

She-Ra et les princesses du pouvoir vont braver leurs toutes dernières batailles lorsque la série animée lancera sa cinquième – et maintenant finale – saison le vendredi 15 mai, a annoncé Netflix.

Mais ne vous inquiétez pas, les fans seront fermés lorsque She-Ra & Co. sera éteint. “Je me sens très chanceux parce que nous savions depuis le début quelle était la séquence de nos épisodes, nous avons donc dû adapter l’histoire de manière très précise à la durée de la série”, a déclaré la réalisatrice Nicole Stevenson à EW.com. “[The series] a été conçu pour être de 52 épisodes, la longueur qu’il est, et c’est une véritable bénédiction pour un conteur, car cela signifie que tout se passe quand il est censé se produire. “

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien….

* La saison 6 de Bosch (alias son avant-dernière saison) sera diffusée le vendredi 17 avril sur Amazon Prime; regarder une bande-annonce.

* Acorn TV offre maintenant un essai gratuit de 30 jours (contre les sept habituels) aux nouveaux abonnés, pour troubler les mystères, les drames et les comédies de Grande-Bretagne et d’autres pays. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur Acorn.tv (code spécial: FREE30).

* De même, Sundance Now propose un essai gratuit de 30 jours, pour des séries de binge telles que A Discovery of Witches (avec Matthew Goode et Teresa Palmer), Julia Stiles ‘Riviera, Jenna Coleman’s The Cry et State of the Emmy-gagnant Union (avec Rosamund Pike et Chris Dowd). Inscrivez-vous sur SundanceNow.com, code spécial SUNDANCENOW30.

* Les docuseries de baseball en neuf parties gagnantes aux Emmy Awards de Ken Burns peuvent désormais être diffusées gratuitement sur pbs.org et toutes les plateformes de streaming PBS.

* La communauté sera disponible en streaming sur Netflix à partir du mercredi 1er avril. (Les six saisons de la sitcom NBC devenue Yahoo Screen resteront disponibles sur Hulu.)

* Amazon Prime a publié une bande-annonce pour Upload, une comédie de science-fiction sur un développeur d’applications (Robbie Amell de The Flash) qui, après un accident de voiture autonome, est confronté à une décision qui change la vie. La série de 10 épisodes sera présentée le 1er mai.