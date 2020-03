Shea Whigham et Michael Shannon réunis – / Film

C’est la réunion de Boardwalk Empire que vous attendiez depuis Shea Whigham et Michael Shannon jouer La carrière. Ce conte noir-ish a Whigham jouant un prédicateur de petite ville qui peut ou peut ne pas être ce qu’il dit qu’il est, et Shannon comme l’avocat local qui devient suspect. C’est une prémisse qui a toutes les marques d’un thriller old school. Regardez la bande-annonce de The Quarry ci-dessous.

La bande-annonce de la carrière

Faisons une pause dans toutes les actualités sur les coronavirus pour jeter un coup d’œil sur un film dont la date de sortie n’a pas été annulée, n’est-ce pas? De grands acteurs et anciennes co-stars de Boardwalk Empire Shea Whigham et Michael Shannon sont à nouveau réunis dans The Quarry, un nouveau film du réalisateur Scott Teems. Basé sur le roman de Damon Galgut, le film est décrit comme «une histoire de péché et de rédemption se déroulant dans les contrées sauvages du Texas». Voici le synopsis:

Du roman de Damon Galgut vient ce thriller brûlant, une histoire de péché et de rédemption se déroulant dans les contrées sauvages du Texas. Après avoir assassiné un prédicateur itinérant, un vagabond fugitif (Shea Whigham, Joker) se rend dans une petite ville et se fait passer pour l’homme qu’il a tué. Bien que la congrégation aime les sermons du pardon du vagabond, le chef de la police locale (candidat aux Oscars Michael Shannon, The Shape of Water) se méfie de l’homme. Bientôt, une découverte horrible dans une carrière locale oblige le tueur à se battre pour sa liberté.

Les images de cette bande-annonce semblent un peu fades, à vrai dire. Mais je creuse cette prémisse, et Whigham et Shannon sont tous deux des gars si talentueux que The Quarry pourrait être intéressant à vérifier. Le casting comprend également Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto et Bruno Bichir. Le film sera disponible dans certaines salles et sur demande sur 17 avril 2020. La partie «à la demande» est probablement une bonne nouvelle pour les gens qui veulent voir cette chose, mais ne veulent pas s’aventurer dans le monde de plus en plus terrifiant à regarder.

