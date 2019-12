Shea Whigham se joint aux deux prochaines missions: Impossible Films

Shea Whigham rejoint les deux prochains films de Mission: Impossible

L'écrivain / réalisateur Christopher McQuarrie s'est rendu sur Twitter pour dévoiler un nouvel ajout de casting pour les deux prochains épisodes de la franchise d'action à succès Mission impossible sous la forme de Boardwalk Empire et Joker star Shea Whigham!

Whigham a été vu dans une gamme de projets au fil des ans à partir des drames de grande envergure de HBO Boardwalk Empire et Vrai détective aux grands films, y compris Kong: l'île du Crâne, Fast & Furious 6, Menace de mort, Sicario: Jour du Soldado et Mauvais moments à l'El Royale. Il sera ensuite vu dans la prochaine adaptation de la mini-série de HBO Perry Mason.

En plus de l'étoile Tom Cruise (Top Gun: Maverick), Pom Klementieff (Gardiens de la Galaxie Vol. 2) et Haley Atwell (Avengers: Fin de partie), Whigham rejoint les membres de la distribution Rebecca Ferguson (Docteur sommeil), Simon Pegg (Ready Player One) et Ving Rhames (Pulp Fiction).

Après le grand succès critique et commercial des deux derniers versements, le scénariste / réalisateur McQuarrie a signé un nouvel accord avec Paramount pour retourner écrire et diriger les deux prochains versements, refusant d'autres offres de studio pour poursuivre son partenariat de longue date avec la star de la franchise Tom Croisière. Skydance Media, qui a rejoint la franchise avec le quatrième versement, Protocole fantôme, sera de retour pour produire les deux prochaines entrées.

le Mission impossible La franchise s'étend sur près de 25 ans et six films, en commençant par un succès critique et majeur au box-office dans les deux premiers films avant de lancer son protagoniste principal dans des histoires plus saccadées et plus explosives, chaque film obtenant des critiques progressivement meilleures que son prédécesseur, avec le plus récent Versement, Tomber, obtenant les critiques les plus élevées à la fois pour la franchise et le genre d'action, conservant actuellement une note d'approbation de 97% des critiques sur Rotten Tomatoes tout en obtenant également le box-office le plus élevé de la franchise avec plus de 790 millions de dollars dans le monde.

