Sheinbaum a nié que les téléphones portables soient traqués pendant la pandémie

Au milieu de la crise due à la pandémie de Covid-19, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a révélé qu’il y avait un accord entre les compagnies de téléphone et leur gouvernement pour surveiller l’emplacement des utilisateurs d’appareils mobiles sur CDMX, par le biais de l’Agence numérique pour l’innovation publique (ADIP). “(Il) aura les informations des différentes antennes, si l’on bouge et utilise son téléphone portable, il change l’antenne où le téléphone portable est connecté afin de transmettre”, a expliqué Sheinbaum.

“Cela nous aidera beaucoup à savoir combien de mouvements ont diminué, maintenant oui, de personne à personne et cela nous permet d’estimer combien nous diminuons la courbe de contact”, a-t-il expliqué.

Cette situation a provoqué l’organisation internationale Article 19 Il s’est déclaré préoccupé par les mesures du CDMX visant à mesurer, apparemment, la mobilité de la population pendant la période de distanciation sociale de Covid-19. L’article 19 la décrivait comme «dépourvue de fondements juridiques» et soulignait qu ‘«elle affecte le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, laissant de sérieuses questions sur la légalité, l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité de cette mesure pour éviter la propagation de la covid-19 ».

Cependant, Sheinbaum a noté qu’il s’agissait d’un malentendu et selon le magazine Proceso, il a expliqué:

«Ce sont simplement des données qui sont partagées afin d’avoir des informations sur la façon dont les gens se déplacent dans la ville, depuis les antennes. Il existe des accords avec eux (entreprises) pour partager ces informations, elles ne sont même pas rendues publiques. C’est simplement de savoir combien les transferts ont diminué et avec lui les contacts ». Et il a ajouté: “Mais en aucun cas, parce que je ne suis pas d’accord non plus, nous sommes avec des données personnelles ou voyons des gens où ils se déplacent, loin de là.”

Sheinbaum a réitéré que ses actions sont menées “dans le cadre démocratique, dans le cadre de la loi, sans empiéter sur les données personnelles, encore moins”. Et il a assuré que les ordres de son gouvernement face à la crise mondiale de la santé ont été efficaces car ils ont réussi à réduire la mobilité du CDMX de 60%, bien qu’ils espèrent que ce pourcentage continuera d’augmenter.

