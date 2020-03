Sheinbaum annonce la fermeture de cinémas, théâtres, églises et bars

Mexico – La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a indiqué que tout lieu pouvant concentrer des personnes devrait rester fermé jusqu’à nouvel ordre, afin d’empêcher la propagation du COVI-19.

«Les bains de vapeur et les gymnases sont fermés; et ils sont fermés et des événements massifs ne peuvent pas avoir lieu dans les églises, cinémas, théâtres, sports, zoos, piliers, CENDIS. Nous allons chercher la réduction de jusqu’à 50 pour cent de tous les travailleurs sans tâches opérationnelles de fond, des maires et du gouvernement central, afin qu’ils restent chez eux “, a-t-il déclaré.

Sheinbaum a réitéré l’appel aux citoyens de rester à la maison et de garder une distance saine pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

“Demandez à la population de rester à la maison et de maintenir une distance saine, à un mètre et demi entre les personnes, de réduire les contacts de manière à réduire la propagation du virus dans la ville et à ce que les personnes présentant des symptômes restent à la maison” dit-il.

En outre, il a demandé à toutes les entreprises de Mexico, et en particulier aux plus grandes, de ne pas abandonner leurs employés et de continuer à payer leurs salaires pendant la crise sanitaire à laquelle est confronté le coronavirus Covid-19.

“Mexico a toujours apporté son soutien dans les moments difficiles et il ne me semble pas correct que les entreprises, en particulier les grandes entreprises, abandonnent leurs travailleurs quand elles en ont le plus besoin”, a-t-il déclaré.