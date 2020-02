Sherlyn avoue que le père de son fils vit avec eux | Instagram

L’actrice Sherlyn a mis tout le monde en doute en ne disant pas qui était le père de son fils attendu, car elle a gardé le secret pendant un certain temps mais finalement révélé le nom du sujet qui lui semble très important.

Sherlyn a partagé via son compte Instagram tous les détails de votre grossesse pour révéler que votre grossesse a été grâce à un insémination artificielle cela a été fait en New York.

La grande annonce de qui était l’hypothèse père de son futur fils C’est arrivé à cause de certaines questions posées par ses followers sur son propre compte Instagram.

Parmi les questions, il y avait une question très particulière où ils lui demandaient s’il vivait avec le père et pourquoi il ne l’avait jamais montré.

Bien sûr, Dieu est le père de mon fils, il vit avec nous, je respire, je parle, je lui confie toute la journée et je pense qu’il ne pourrait pas avoir de meilleur père », a avoué l’actrice.

Sherlyn a également parlé un peu de la façon dont il expliquerait son fils pourquoi il n’a pas de père et pourquoi il avait pris cela décision d’avoir un insémination artificielle Pour tomber enceinte.

À mon fils, je veux lui parler de la vérité et je veux expliquer, afin qu’il ne juge pas, le fait qu’il existe différents types de familles. Je crois que la vérité est le chemin le plus court pour tout et traiter les enfants comme s’ils ne comprenaient pas, c’est manquer de respect à leur intelligence », a-t-il déclaré.

Il nous a également dit la belle nouvelle qu’il est actuellement dans le deuxième trimestre de sa grossesse, qui s’est déroulée très rapidement.

Je suis enceinte de six mois, c’est allé très vite. Je ne peux vraiment pas y croire, je me souviens quand j’ai vu le test et maintenant je dis “wow, ça va très vite”. Je pense que lorsque vous appréciez quelque chose, ça va encore plus vite », a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’occasion, il a profité du même égayer avec vos messages à les femmes qu’ils vivaient la même chose qu’elle, qu’ils pouvaient douter de la capacité de devenir mères ou d’affronter le monde en tant que mère célibataire.

C’est certainement un exemple cela doit être suivi, être honnête avec les enfants, tout comme Sherlyn veut être avec son futur bébé et ne doit jamais être jugé sur la capacité d’une femme à réaliser ce qu’elle veut comme elle est dans le cas d’être mère.

.