Sherlyn révèle si son bébé sera un garçon ou une fille | Instagram

Sherlyn a organisé une fête pour savoir si elle aura garçon ou fille dans lequel sa famille et ses amis étaient présents pour rencontrer le sexe du bébé lors d’une grande réunion.

L’actrice va bientôt devenir une belle maman, les nouvelles de sa grossesse ont tous les médias en attente de son statut de maternité donc toute nouvelle à son sujet est importante.

L’actrice est très heureuse et voulait partager d’une manière ou d’une autre avec ses followers l’émotion qu’elle ressent dans la douce attente son bébé.

Merci merveilleux 2019 Je dis au revoir avec gratitude et amour, c’était une année où j’ai apprécié, aimé, voyagé, travaillé sur des projets que j’ai appris, lâcher prise, je suis tombé, je me suis levé, j’ai ri jusqu’à ce que mon ventre me fasse mal, j’étais avec ma famille, le J’appréciais, je m’évaluais, je me faisais de nouveaux amis, je gardais ceux que j’avais, je pleurais très peu, je me taisais pour m’écouter, je suis tombé amoureux … de moi-même, j’ai grandi et j’étais prêt à prendre la meilleure décision de ma vie, à devenir maman et aujourd’hui Je vous reçois 2020 l’année où je verrai les yeux de l’amour de ma vie, mon bébé qui a aujourd’hui 18 semaines à vivre et à battre dans l’amour le plus inconditionnel du monde # notre bébé

Un post partagé par Sherlyn (@sherlyny) le 31 décembre 2019 à 8:17 PST

“Alors amoureuse merci de m’avoir choisie comme maman, je suis la femme la plus chanceuse du monde je t’aime”, description d’une échographie qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

Il convient de mentionner que la grossesse de Actrice mexicaine Il a été entouré de nombreuses controverses, après avoir fait quelques déclarations sur les nouvelles de sa grossesse.

L’actrice est très heureuse de sa grossesse qui ne perd pas l’occasion de faire savoir à ses followers sur ses réseaux sociaux, la facture dans ses yeux C’est vraiment encore plus touchant lorsqu’il est accompagné d’un motif spécial, votre bébé.

Quand il a été révélé si votre bébé serait un garçon ou une fille, une surprise a été organisée au moyen de gaz coloré et d’un ballon avec de la poussière colorée, apparemment qui a dit que c’était un garçon avant de faire exploser le ballon et de laisser le gaz coloré était Consolation Duval.

Bien qu’ils aient révélé la nouvelle avant que les participants soient satisfaits de la nouvelle ainsi que de la future maman pour la première fois.

À ses 34 ans, Sherlyn voulait devenir mère comme cela donnerait lieu, donc les circonstances se sont présentées et aujourd’hui elle aura un joli enfant qui aura beaucoup d’amour.

Le grand rêve de Sherlyn s’est réalisé lorsqu’elle a confirmé ses trois mois de grossesse et a également partagé la procédure par laquelle elle l’avait réalisé.

