Sherlyn sinceriza et demande à Lambda García d'être le père de son fils

L’actrice et chanteuse mexicaine Sherlyn a causé beaucoup d’intrigues pour sa grossesse, car il y a quelques jours, elle a déclaré que Dieu était le père de son fils, mais récemment, elle a demandé à sa grande amie Lambda Garcia d’être le père.

Après que Sherlyn a annoncé la nouvelle de sa grossesse, plusieurs sont apparues rumeurs sur l’identité du père, mais il a dit que tout était grâce à l’insémination artificielle et pourtant les rumeurs sur l’identité du père ne s’arrêtent pas.

C’est dans une interview avec Ventaneando que Lambda García a révélé que l’actrice lui avait demandé d’être le père biologique de son fils.

Oui, il a dit “hé, mon amour, nous allons faire un pacte”, et j’ai dit “non, non” pour moi, ce serait très difficile. C’est compliqué, être un ami, vous savez donner comme graine, car à la fin de la journée, vous ne pouvez pas obtenir 100% de réduction “, a déclaré l’acteur.

Bien que Lambda nie la proposition de Sherlyn, il confirme qu’il a continué mendier pour avoir pris le rôle de père pour son fils.

Il a dit “oh, mon amour, s’il vous plaît, nos enfants seraient très gentils” et j’ai dit “oui, évidemment”, mais ce n’est pas compliqué. Je pense qu’elle a l’avantage d’être une femme super intelligente, c’est une femme avec une force spectaculaire, et elle sait très bien les choses et se débrouille très bien “, a déclaré Labda.

Bien qu’il ait rejeté la demande, les deux ils entretiennent une bonne relation et l’acteur a avoué qu’en ce moment il ne prévoit pas d’être père car c’est une grande responsabilité pour lui et il ne se sent pas préparé.

Avoir un enfant est une décision très importante et en ce moment je ne suis pas pour ce genre de responsabilité. »

Dans l’interview, Lambda a déclaré qu’elle se sentait très heureuse pour Sherlyn et qu’elle sera une grande mère car elle est une femme extrêmement intelligente et se donne complètement.

