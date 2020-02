Sherri Saum «Locke & Key» dans la saison 1, épisode 9

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Sherri Saum

LE SPECTACLE | Locke & Key de Netflix

L’ÉPISODE | “Épisode 9: Échos” (7 février 2020)

LA PERFORMANCE | Pour une grande partie de la première année de Locke & Key, la voisine Ellie Whedon était un peu une énigme, nous amenant toujours (et Nina) à la voir avec un œil légèrement méfiant – surtout une fois qu’elle a été prise dans la cave de Keyhouse portant un G.I. Joe et une excuse boiteuse.

Mais avec l’avant-dernier épisode de la saison, le rôle à contrecœur d’Ellie dans les événements surnaturels – et bien plus encore – s’est cristallisé, et ce faisant, Saum a puissamment dépeint le dilemme démoniaque dans lequel Ellie se trouvait.

À travers la performance de Saum, nous avons vu comment une Ellie désemparée, dirigée par son cœur et pas tant par sa tête, a été obligée de “ramener” Lucas, son petit ami décédé au lycée, en utilisant la clé d’écho. Nous avons vu à quel point elle était ravie de le regarder à nouveau dans les yeux après que l’Écho eut été conjuré. Hélas, Ellie se rendrait compte assez tôt que ce n’était pas Lucas qu’elle avait ressuscité, mais le démon qui l’avait revendiqué des années auparavant, dans la grotte marine devant la porte Omega. Pire encore, ce Lucas avait besoin – de clés, de la couronne des ombres – et il irait jusqu’à menacer la vie du fils d’Ellie, Rufus, pour atteindre ce qu’il voulait. Ergo, le voyage pas si discret d’Ellie au sous-sol de Keyhouse, pour récupérer la couronne. Et sa complaisance pétrifiée quand Lucas a jugé que M. Ridgeway était trop bavard pour le laisser vivre.

Alors qu’Ellie a amené Tyler et Kinsey dans ses souvenirs via la clé principale, pour faire le tour des événements traumatisants du passé qui ont ravivé leur péril actuel, Saum a communiqué un chagrin encore frais, et donc, beaucoup de regrets. Maintenant, les yeux écarquillés sur tout ce qui était en jeu, elle était prête à réparer les torts et à remettre la couronne des ombres entre les mains des enfants. Une dernière et sombre surprise attendait Ellie, cependant, quand elle s’est précipitée chez elle pour trouver Lucas en attente, sur le point de lui faire un numéro qui la condamnerait bientôt au sort qui se cache derrière la porte Omega.

En entrant dans l’épisode 9, nous en savions si peu sur Ellie. Mais quand tout a été dit et fait, Saum nous a fait apprécier l’énormité de ce à quoi le personnage avait tranquillement été confronté, en tant que catalyseur de tant de drames démoniaques.

MENTION HONORABLE | Les Magiciens cette semaine ont évoqué toutes sortes de drames pour Eliot, et le résultat a été une vitrine extra-divertissante pour Hale Appleman. Après avoir vu pas moins d’énormes morceaux de lune s’écraser sur Terre, Eliot s’est retrouvé coincé, avec Margo, dans une boucle temporelle de télévision fidèle, où les deux ont essayé encore et encore, vous savez, de sauver le monde. Comme si cela ne suffisait pas, Eliot a également senti que le monstre était toujours en lui, frapper-frapper-frapper pour sortir. Appleman a montré ses côtelettes comiques dans la boucle temporelle, surtout quand Eliot et Margo ont choisi l’hédonisme comme moyen de résoudre les problèmes, mais il a également pu jouer le drame de garder le monstre (vraiment Charlton) à distance. En prime, à la fin de l’épisode après la sauvegarde du monde, Appleman a partagé une scène très agréable et plus calme avec Summer Bishil, alors qu’Eliot s’arrêtait pour repousser Margo faute de savoir comment la laisser entrer. La réponse, suggéra-t-elle, était il suffit de se sauver comme il sauve les autres.

MENTION HONORABLE | Les séquences de rêve peuvent certainement aller de travers, mais pour Jeff Pickles de Kidding, elles peuvent également conduire à des épiphanies bouleversantes. Dans le deuxième épisode de la saison 2, Jim Carrey s’envole lorsque son personnage libère enfin ses émotions longtemps refoulées entourant la mort de son fils Phil. Il revient net dans une scène de rêve de fièvre qui se déroule sous le couteau en donnant une partie de son foie au nouveau petit ami de Jill. L’épisode se transforme en une comédie musicale inattendue et entièrement chorégraphiée qui joue avec toutes les forces de Carrey, y compris son timing comique impeccable, sa prestation physique extravagante et sa voix rapide. Cependant, c’est son expression brisée quand il admet la faute de Jill dans la mort qui tire fort sur toutes les bonnes cordes cardiaques. Alors que Carrey sert des tas de zaniness tout au long de l’épisode, il maintient sa performance ancrée et relatable. Quand Jeff libère enfin son barrage de vérités, nous ressentons exactement le même coup de poing qu’il fait.

MENTION HONORABLE | Qui de mieux pour incarner un artiste riche et haut en couleur de New York que Parker Posey? Dans l’épisode 5 de High Fidelity, l’actrice incarne Noreen, une méchante divorcée qui cherche à vendre la seule chose que son mari ait vraiment aimé: sa collection de disques. Elle vise à vendre le set de centaines de dollars pour un billet de 20 $… qu’elle prévoit ensuite d’encadrer pour lui. “Ceci,” elle s’arrête longuement et durement, “sera ma plus grande œuvre d’art à ce jour.” Alors que le personnage aurait pu facilement encadrer la parodie, Posey joue cette femme méprisée beaucoup plus droite, se penchant sur sa haine décadente pour son ex tricheuse avec un ton dégoulinant de condescendance. Noreen marche sur une corde raide entre vengeance et insouciante alors qu’elle articule calmement et se délecte de la misère que cette vente causera. Le fait de retirer son «petit garçon pleurnichard» d’un mari peut donner une immense satisfaction à Noreen, mais ce sont les téléspectateurs qui finissent par l’emporter alors que nous savourons une autre excellente performance de Posey.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!