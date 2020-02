Shia LaBeouf, critiquée pour avoir discriminé le présentateur aux Oscars | Instagram

Acteur et réalisateur américain Shia LaBeouf Il a beaucoup donné à parler car il est devenu la cible de critiques pour la discrimination alléguée contre son partenaire Zack Gottsaen dans sa présentation du Prix ​​Oscar.

Enfin, les Oscars 2020 ont leurs premiers gagnants, mais comme si cela ne suffisait pas, ils ont également eu leur premier controversé du grand soir

Malgré que L’Académie a été critiqué pour ne pas inclure de nombreux acteurs noirs, ce soir, ils voulaient être inclus, mais tout a malheureusement changé en raison d’un moment gênant qui est arrivé à l’acteur Shia.

Shia et son partenaire Zack Gottsagenqui souffre Le syndrome de Down, A présenté la catégorie du “meilleur court métrage”; mais, lors de sa remise du prix, il semblait que l’acteur commençait à s’emporter puisque Zack ne trouvait pas les mots pour pouvoir prononcer son discours et annoncer le grand gagnant.

Les deux sont connus par le film “Le faucon au beurre d’arachide“, un film qui raconte l’histoire d’un jeune homme trisomique qui s’enfuit de la maison de retraite où il vit pour poursuivre son rêve de devenir combattant professionnel.

Et bien sûr, les vidéos ont commencé à circuler, ainsi que les critique dans les réseaux sociaux, où vous pouvez voir que Shia perd patience et se précipite vers son partenaire et fait même des gestes de impatience et finit par révéler le gagnant.

Que dois-je faire avec la patience de #ShiaLabeouf? Nous avons eu beaucoup de patience avec ses films transformateurs, qu’il n’aime pas.

– Patrizia Aparicio Bacelis (@Soytupmadre)

10 février 2020

Je ne suis pas le seul à avoir remarqué à quel point une personne Shia Labeouf est horrible?

– Crisistina (@CrisisWorld_)

10 février 2020

Beaucoup de gens pensent que leur attitude était très irrespectueux, même s’ils sont amis et beaucoup pensent qu’il a même essayé de rire de la situation en la prenant comme une forme de discrimination à Zack.

La réalité de tout est que le relation entre eux est tellement fort hors de l’écran que même Shia a annoncé que Gottsagen l’avait aidé à revenir à la sobriété.

