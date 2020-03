Shiann défend Victoria F.Pour le scandale des vies blanches – «Elle est l’une de ces personnes pures»

Au cours de l’épisode de lundi soir du baccalauréat «Les femmes racontent tout», Victoria Fuller a présenté ses excuses à Peter Weber pour son manque de compétences en communication. Après le spectacle, Shiann Lewis a exprimé son opinion sur ce qu’elle ressent comme la véritable personnalité de Victoria F.

Victoria Fuller | Eric McCandless / ABC via .

Que s’est-il passé avec la campagne Victoria F. ‘White Lives Matter’?

Il y avait une quantité excessive de drame et de controverse autour de Victoria F. sur la saison Weber de The Bachelor. Un problème particulier est venu au premier plan lorsque les téléspectateurs ont découvert qu’elle modélisait pour une marque de vêtements avec le slogan «White Lives Matter».

Elle a remporté un défi de rendez-vous en groupe au cours de la saison, qui a promis un prix d’apparaître sur la couverture du magazine Cosmopolitan’s March. Cependant, la rédactrice en chef Jessica Pels a annoncé que la société ne publierait pas la couverture en raison de la prétendue implication de Fuller dans la marque de vêtements.

La modélisation était affiliée à la marina White Marlin, qui favorise la conservation de certains types de poissons, dont le marlin blanc. Après le scandale, Victoria a fait des excuses.

“Je voudrais m’excuser sincèrement pour mon implication avec We Love Marlins”, a écrit Fuller dans une histoire Instagram le 15 février 2020, selon People. «Mon intention était uniquement de soutenir une espèce en voie de disparition. Je veux dire que je rejette sans équivoque les croyances du mouvement de la vie blanche ou toute propagande qui soutient le racisme de toute sorte. »

Camarade concurrente, Shiann Lewis a défendu l’implication de Victoria dans «White Lives Matter»

Lundi soir, dans l’épisode “Les femmes racontent tout” du baccalauréat, Victoria s’est excusée auprès de Weber pour sa difficulté à communiquer avec lui. Par la suite, lors d’une interview avec ET Online, Shiann Lewis a parlé de son amitié avec Victoria et comment elle n’est «qu’une de ces personnes pures».

“Honnêtement, je ne pense pas qu’elle ait eu une idée de ce que c’était”, a déclaré Shiann à ET lorsqu’on lui a demandé comment Victoria participait à la campagne “White Lives Matter”.

Shiann a expliqué que les deux femmes étaient de grandes amies dans la maison et elle estime que Victoria ne savait pas que la campagne était raciste.

“Je n’ai jamais rien obtenu d’elle dans le sens où j’ai été offensée par elle du tout, et je ne pense donc pas que c’était intentionnel”, a poursuivi Shiann. «Je pense que Victoria F n’est qu’une de ces personnes pures.»

Victoria s’est également défendue sur «Women Tell All»

Pendant la diffusion de la saison de Weber, Victoria n’a pas répondu aux autres accusations contre elle. Une ex-petite amie du pilote Pete – Merissa Pence – est venue le voir lors du rendez-vous de Victoria. Elle lui a dit que Victoria avait rompu des mariages dans le passé. Face au problème, elle a fondu en larmes.

“Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX”, a écrit Victoria sur Instagram. «Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant, je choisis d’attendre.»

Enfin, sur WTA, le représentant des ventes médicales de 26 ans a brièvement abordé les réclamations. Elle a déclaré qu’elle n’avait rompu aucun mariage.

Au moins Victoria et Weber ont laissé les choses sur une meilleure note lors de l’épisode “Les femmes racontent tout”. La finale de la saison de Pilot Pete sera diffusée le lundi 9 mars 2020 et le mardi 10 mars 2020 à 20 h HE sur ABC.