Shigeru Miyamoto a révélé qu’il travaille sur des projets très excitants

Sensei Shigeru Miyamoto est toujours plein de surprises et de sagesse … et malgré le fait que pendant des décennies il a rempli des milliers de personnes de bonheur, le créateur de Mario, Zelda et Donkey Kong a toujours des plans pour l’avenir. C’est infatigable. Très récemment, il a révélé que la principale raison de faire un nouveau film Jumpman avait à voir avec l’évolution de la propriété intellectuelle dans le nouveau matériel, mais maintenant il a dit Il a de nouveaux projets en route mais oui, il a aussi dit qu’un jour il aimerait travailler sur des projets moins ambitieux.

Dans une récente interview avec le célèbre magazine japonais Famitsu, qui a été progressivement traduite sur Internet, Maître Miyamoto a révélé qu’il travaille sur des projets très excitants, dont, nous supposons, le prochain film de Mario:

«Je pense souvent que ce serait bien de travailler sur un petit projet avec un groupe de plusieurs personnes. Mais en ce moment, j’ai beaucoup de choses intéressantes dans mon assiette à part ça … Quand ce moment viendra, si je peux d’une manière ou d’une autre découvrir une inspiration que je n’avais pas auparavant, j’aimerais vraiment le faire. Si je dis: “Que pensez-vous de faire cela?” Pour ceux qui m’entourent, ils ne sont pas très réceptifs. Je sais qu’il ne va nulle part quand ils répondent: «Oh, euh. Intéressant », a expliqué Miyamoto.

Pendant l’interview de Miyamoto Il n’a pas donné de détails sur le type de projets qu’il développe ou sur quoi il se réfère exactement avec des «choses intéressantes».Il a dit quelque chose de très émouvant: il cherche l’inspiration “juste en dessous de son nez”. L’inspiration est-elle quelque part? Rappelez-vous également que c’est la même personne qui a conçu Donkey Kong tout en prenant une douche chaude … alors c’est peut-être une caractéristique unique de Miyamoto.

Super Mario Bros Il sortira en 2022.

