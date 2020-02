Shigeru Miyamoto révèle pourquoi il veut faire un film sur Mario

Le film d’animation Super Mario Bros est en route, et il est très possible qu’en moins de temps que nous l’imaginions, il atteindra les grands écrans. Le projet est développé par Illumination, la même société qui a créé les célèbres Minions, et par le propre – et légendaire – Shigeru Miyamoto, qui n’était initialement pas complètement enthousiaste à l’idée de faire un film sur Mario (car, comme vous vous en souviendrez, le L’action en direct de Super Mario Bros. de 1993 n’est pas quelque chose que nous devons garder en mémoire). Cependant, Miyamoto a finalement révélé pourquoi il avait décidé de changer radicalement d’avis.

Lors d’une récente session de questions et réponses sur Nintendo (traduite par Siliconera), Miyamoto a expliqué que la principale raison pour laquelle il avait décidé de faire un film d’animation Super Mario Bros Cela a à voir avec l’évolution des jeux vidéo du logiciel classique au matériel moderne.

Ce sont les mots du maître Miyamoto:

“Concernant le développement de l’IP dans les films, à l’origine, c’était contre Nintendo qui s’est étendu à la création vidéo, mais je suis actuellement personnellement impliqué dans l’utilisation de la propriété intellectuelle de notre société dans la production de films; et l’arrière-plan derrière ce changement est que Nintendo a réédité de nombreux jeux via la console virtuelle.

Nos actifs sont nos logiciels, et même 30 ans plus tard, ils sont toujours actifs. Cependant, malheureusement, lorsque le matériel d’origine compatible avec le logiciel disparaît, nous n’avons pas d’autre choix que de le porter sur un nouveau matériel.Après avoir expérimenté ce processus d’intégration de vieux logiciels dans du nouveau matériel à plusieurs reprises, j’ai commencé à considérer que notre activité de contenu pourrait se développer davantage si nous pouvions combiner nos logiciels préférés avec ceux d’actifs vidéo.et les utiliser ensemble pendant de longues périodes

Fondamentalement, ce n’est pas que «je veux faire un film Mario», mais j’ai commencé à considérer que «nous devrions apporter plus de contenu Nintendo au domaine de la création vidéo». Avec les films, le nombre de personnes qui contacteraient notre IP augmenterait et le nombre de personnes interagissant avec notre IP augmenterait.Ensuite, nous pourrions encore accroître la diffusion de nos médias grâce à la vidéo. »

Super Mario Bros Il sortira en 2022.

