Shiri Appleby en pourparlers pour réaliser “ce ne serait pas bien” Disney + Movie

Un nouveau film Disney + Original, intitulé “Ce ne serait pas bien” arrive bientôt à Disney +. Ce projet est en développement chez Disney depuis 2009 et a subi de nombreux changements de script. Le film sera produit par Andrew Gunn et le script a été écrit par Emma Fletcher.

Disney est en pourparlers avec Shiri Appleby, qui a joué dans de nombreux spectacles et films, tels que “Roswell” et “UnReal” pour réaliser le film. Elle a précédemment réalisé des épisodes de la série Hulu «UnReal» et selon le Hollywood Reporter, elle a fait son pitch auprès des dirigeants de Walt Disney Studio via Zoom, en raison de problèmes avec le Coronavirus.

On sait peu de choses sur le film, à part le fait qu’il comportera des «changements de corps», qui pourraient être similaires à des films comme «Freaky Friday».

Que pensez-vous de Shiri Appleby réalisant un film pour Disney +?

