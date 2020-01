Shirley Review: Sundance 2020 – / Film

Pas un simple biopic, Shirley est un portrait obsédant de l’auteur Shirley Jackson, racontant une histoire qui ne s’est pas réellement produite. Il s’agit d’une biographie fictive, et pourtant chaque instant sonne vrai. Réalisateur Josephine Decker et scénariste Sarah Gubbins ont capturé la voix littéraire de Jackson, tandis que Elisabeth Moss a capturé l’essence même de feu l’auteur. La mousse est si bonne ici qu’elle fait peur, jouant Jackson comme un désordre névrotique déchaîné sujet à des crises de dépression paralysante et à des éclats d’éclat. C’est une force avec laquelle il faut compter.

Shirley s’inspire de Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Se concentrant sur deux couples – un plus âgé, un plus jeune. La paire plus âgée est Shirley Jackson et son mari, le professeur Stanley Hyman (Michael Stuhlbarg). La paire la plus jeune est Fred Nemser (Logan Lerman) et sa femme enceinte Rose (Odessa Young). Les Nemsers sont venus au Vermont pour vivre chez Shirley et Stanley, alors que Fred est assistant de Stanley. Sur le trajet en train pour rencontrer Shirley et Stanely pour la première fois, Rose lit l’histoire de Shirley The Lottery, et devient immédiatement excitée par son obscurité inébranlable. Elle et Fred se faufilent dans une partie vide du train pour se livrer à des relations sexuelles passionnées, et dès le saut, Shirley établit ses thèmes: le sexe et l’horreur.

En arrivant à la maison au Vermont, les Nemsers trouvent Stanley bruyant et trop séduisant, tandis que Shirley est fatiguée et même cruelle. Au fil des semaines, Fred et Stanley sont occupés à enseigner au Bennington College tandis que Rose reste seule à la maison avec Shirley. La relation entre les deux femmes est antagoniste au début – Shirley n’a aucune patience pour Rose et devient furieuse quand Rose ose regarder quelques papiers sur son bureau. Mais au fil du temps, un lien commence à se développer entre les femmes. C’est une liaison acide et coupante, mais c’est aussi quelque chose de plus. Il y a une attirance entre ces deux femmes très différentes, et aucune ne semble vraiment savoir quoi en penser.

En parcourant l’arrière-plan de tout cela, l’enquête de Shirley sur une étudiante disparue – l’inspiration pour son éventuel roman Hangsaman. Shirley fantasme sur la fille disparue, utilisant Rose comme remplaçante. Rose sert même d’inspiration au livre lorsqu’elle suggère que la disparition aurait pu être le seul moyen pour l’étudiant de faire en sorte que les gens la remarquent. Les tensions bouillonnent, les liaisons sexuelles se déroulent et une série de cruautés traverse apparemment tous les personnages ici sauf Rose, qui reste gentille et est donc la personne la plus susceptible d’être conduite à la folie par l’obscurité tourbillonnant autour de Shirley.

Direction de Decker, aidée par le directeur de la photographie Sturla Brandth Grøvlen, est surréaliste et hypnotique, sa caméra constamment en mouvement, plongeant parfois violemment. Cela donne aux débats une atmosphère résolument décalée – qui est renforcée par une conception sonore méticuleuse qui ajoute des sifflets de train, des bourdonnements d’insectes et des chants d’oiseaux dans des scènes où ce genre de choses ne devrait pas appartenir. C’est comme si nous étions complètement attirés par l’espace de tête fracturé de Shirley. Il existe une version de cette histoire qui suit un modèle biopic hollywoodien standard, mais entre les mains de Decker, Shirley est un travail stimulant et non conventionnel.

Le style visuel expérimental et rêveur ne serait pas aussi puissant sans les performances de Moss. L’actrice apporte une férocité brute à la pièce – c’est une performance sans peur, avec Moss se mettant à l’épreuve. Elle boite et tempête à travers le film, étant douce et introspective un instant avant de déclencher soudainement une explosion de violence terrifiante. Le casting, en général, est splendide, avec Stuhlbarg se démarquant comme Stanley en plein essor et lubrique. En effet, la relation compliquée entre Shirley et Stanley – ils semblent à la fois s’aimer et se détester – est fascinante par sa complexité et la façon dont Stuhlbarg et Moss se jouent. Et Young nous fait comprendre pourquoi son personnage est si attiré par Shirley. Mais c’est le spectacle de Moss, et son travail ici est génial.

/ Classement du film: 9 sur 10

