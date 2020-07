« Shoot For The Stars Aim For The Moon » de Pop Smoke fera ses débuts au n ° 1

L’album posthume de Pop Smoke, «Shoot For The Stars Aim For The Moon», devrait faire ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard 200.

Le regretté Pop Smoke est sur le point de faire les débuts les plus importants de sa courte carrière, car son album posthume, Shoot For The Stars Aim For The Moon, devrait faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 la semaine prochaine. L’album très attendu a connu quelques retards, mais il a valu la peine d’attendre quand il a finalement chuté vendredi 3 juillet. Il semble que l’album ait également été un succès commercial, car il devrait faire ses débuts en tête des charts, marquant le premier album n ° 1 de Pop.

Selon Hits Daily Double, Shoot For The Stars Aim For The Moon devrait pousser entre 175 000 et 195 000 unités équivalentes à un album, dont 27 à 30 000 devraient provenir de ventes pures. L’album devrait accumuler 200 millions de streams.

Bien que ces chiffres soient impressionnants pour la plupart des artistes, c’est encore plus incroyable compte tenu de la récente évolution de Pop sur la scène. Sa sortie la plus récente avant sa mort tragique en février était sa mixtape, Meet The Woo 2, qui a bougé de 36K et a fait ses débuts au n ° 7. La différence frappante entre les deux graphiques montre juste combien les gens aiment et manquent Pop plus que jamais.

Il y a aussi le facteur important de qui a participé à cet album. Avec la production exécutive de 50 Cent, et les goûts de Future, DaBaby, Quavo, et plus en vedette, Shoot For The Stars devait atteindre un public plus large. Quoi qu’il en soit, c’est un exploit louable, et quelque chose dont tout le monde devrait être fier.

RIP Pop Smoke. Nous souhaitons que vous puissiez être ici pour assister à votre succès.

