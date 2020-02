Shooting Le tournage du film de Tom Cruise suspendu par Coronavirus Covid-19

Croisière Tom

Les sites de Venise ont été suspendus par décision des autorités italiennes et pourraient déménager sur un autre site.

Le tournage à Venise, en Italie, du film “Mission: Impossible 7”, le nouvel épisode de la saga avec Tom Cruise, a été suspendu en raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 en Italie.

Luca Zaia, président de la région italienne de Vénétie où se trouve la ville des canaux, a déclaré dimanche que, selon le ministre de la Santé, Roberto Speranza, «tous les événements publics et privés ont été annulés et arrangés la fermeture des écoles et des musées jusqu’au 1er mars, y compris le carnaval de Venise ».

Les plans du studio Paramount pour la nouvelle cassette «Mission: Impossible» incluaient trois semaines d’enregistrement à Venise, qui pourrait être déplacé vers un nouvel emplacement afin de ne pas retarder le projet.

Les autorités sanitaires italiennes ont indiqué que le coronavirus a fait sept morts et 231 personnes infectées dans le pays de la nation européenne.