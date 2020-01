“Shop Class” arrive bientôt à Disney + en février

Disney a dévoilé de nouveaux détails sur la prochaine série Disney + Original, «Shop Class», qui arrivera à Disney + le vendredi 28 février. L’émission a été révélée à l’origine lors de l’événement de la Journée des investisseurs de l’année dernière en avril.

Cette nouvelle émission mettra en vedette des équipes de jeunes constructeurs chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques dans chaque épisode. Un panel d’experts évaluera et testera le travail des équipes sur la base de la créativité et de la fonctionnalité, la dernière équipe étant déclarée championne.

La série sera présentée par Justin Long, qui a déjà joué dans des films tels que “Dodgeball” et “Live Free or Die Hard”, et il sera également producteur exécutif de la série.

«Shop Class» est produit par Hangar 56 et sera produit par John Stevens, Spike Feresten, Richard Rawlings, Ruth Amsel et Charles Steenveld.

Avez-vous hâte de “Shop Class”?

Source – Hollywood Reporter

