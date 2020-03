Shop Class – Episode 1 “Le plus grand fan de Justin”

La nouvelle série Disney + Original est «Shop Class», qui est une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans le premier épisode, les équipes sont mises au défi de construire une «petite bibliothèque gratuite», qui est une petite boîte qui se trouve à l’air libre et est remplie de livres gratuits, afin que les gens puissent échanger des boîtes gratuites. Je vais être tout à fait honnête, je n’en avais jamais entendu parler avant la semaine dernière, alors que j’étais en vacances, j’en ai repéré un près de la piscine, mais je ne savais pas comment ça s’appelait jusqu’à ce que je voie cet épisode.

Dans chaque épisode, un panel d’experts a évalué et testé leur travail sur la base de la créativité de conception et de la fonctionnalité de construction, l’un des experts étant un imaginateur de Walt Disney, ce qui est, je pense, une belle promotion croisée pour montrer cette incroyable équipe de créateurs.

Cette série est présentée par Justin Long, qui est déjà apparu dans un certain nombre de films, y compris Galaxy Quest, Dodgeball, Alvin et les Chipmunks, Live Free ou Die Hard et bien d’autres, mais je n’ai jamais vu d’hôte auparavant, mais il semble parfaitement bien en tant que présentateur, il était bon de le voir interagir avec les concurrents, comme essayer de les repousser et semblait assez détendu. Cela m’a rappelé davantage la façon dont les présentateurs du «Great British Bake Off» le font, ce qui est plus naturel qu’ils se tiennent juste là pour dire leurs lignes.

L’un des moments forts a été de les regarder tester leurs «bibliothèques» contre les éléments, avec un vent, de la pluie et de la grêle, ce qui était amusant à voir. J’ai aussi aimé la taille des décors, avec des décors énormes, leur donnant de l’espace pour construire leurs projets.

J’ai apprécié ce premier épisode, mais je vais être honnête, il n’a pas retenu toute mon attention pendant les 44 minutes, car j’ai rapidement commencé à parcourir les réseaux sociaux car il n’y a évidemment pas de publicités. Cela ressemblait beaucoup à une émission familiale ABC plus traditionnelle, alors qu’il y a des candidats adolescents, il y a beaucoup d’adultes impliqués dans la série, car l’émission a plusieurs juges et un expert adulte aidant chaque équipe, donc je n’avais pas l’impression que je regardait un spectacle pour enfants, quelque chose que je voyais habituellement disponible en début de soirée un samedi soir. Le spectacle m’a donné des vibrations de “LEGO Masters”, avec un ton similaire, donc si vous aimez ce spectacle, cela pourrait être pour vous.

Je recommanderais à tous ceux qui ont un abonnement Disney + de découvrir cette série, c’est un spectacle familial solide que tout le monde peut apprécier, en particulier pour ceux qui aiment regarder des choses en cours. Je n’étais pas si excité pour cette série lorsque j’ai vu la bande-annonce, mais après avoir regardé ce premier épisode, je suis heureux d’admettre que j’étais peut-être un peu trop dur car c’était mieux que ce à quoi je m’attendais, mais c’était quand même assez moyen.

Évaluation 3 sur 5

