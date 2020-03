Shop Class Episode 102 – Critique “Hole-In-Won”

Shop Class est une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs chargés de concevoir, construire et tester des créations uniques. Le deuxième épisode de la série Disney + Original les voit construire un trou pour un parcours de golf miniature, qui comprend un élément mécanique.

Mais cet élément mécanique n’a pas été suffisamment utilisé et présente l’un des plus gros problèmes de cette série, en se concentrant sur les enfants constructeurs, il limite ce qui peut être créé. Je suis heureux que chaque équipe ait un expert adulte à portée de main pour aider le processus, car je ne suis pas sûr que le spectacle fonctionnerait sans eux.

Un aspect du spectacle que j’apprécie est la façon dont l’un des juges invités est un imaginateur de Walt Disney. C’est formidable de voir cette équipe talentueuse tellement présente dans ces émissions Disney +. Je remercie également Justin Long en tant que présentateur.

Cet épisode a vu l’équipe avoir besoin de beaucoup plus d’espace pour créer son trou de golf et l’ensemble de la configuration de l’atelier est très impressionnant. Cela ressemble certainement à une émission grand public conviviale que vous trouverez sur la télévision traditionnelle comme sur ABC, car j’avais peur que cette émission soit un contenu de remplissage “bon marché” pour Disney +, mais j’avais tort, elle est très bien produite.

Comparé au premier épisode, ce n’était pas aussi excitant pendant la période de test, car cela impliquait un test de vent, de pluie et de glace, alors que cet épisode a vu une championne de la PGA féminine tester chaque trou, ce qui n’a pas vraiment fourni trop de divertissement. Et le problème avec cet épisode était le thème, la construction d’un mini-golf n’a tout simplement pas permis de créer quelque chose d’incroyable. C’est dommage car les enfants impliqués ont fait de leur mieux, mais le sujet n’était pas intéressant et limitait ce qu’ils pouvaient faire.

Et cela vient de résumer mes réflexions sur cet épisode, il semblait plat et n’a pas fait grand-chose pour moi, mais j’espère que ce n’est que le thème de cet épisode.

Évaluation 2,5 sur 5

