Shop Class Episode 102 – “Justin’s Biggest Fan” Disney + Aperçu

Disney a publié de nouvelles images et une première description du deuxième épisode de la nouvelle série Disney + Original, Shop Class.

Une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs, chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs.

Voici la description officielle:

Les équipes sont confrontées au défi de concevoir et de mettre leur propre approche unique sur Little Free Libraries.

Voici quelques images d’aperçu de cet épisode:

Le deuxième épisode sera disponible sur Disney + le vendredi 6 mars 2020.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .