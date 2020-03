Shop Class Episode 105 – Critique de “Boulder Bash”

Le cinquième épisode de Shop Class est le dernier épisode des quarts de finale et voit l’équipe mise au défi de mettre une touche moderne sur la table de pique-nique classique.

Trois équipes différentes se composent de deux enfants préadolescents et d’un instructeur de classe d’atelier, comment planifier et construire une table de pique-nique, mais essayez de leur donner quelque chose d’unique, comme la construction d’un barbecue directement.

Comme pour les épisodes précédents, il n’y a pas trop de problèmes pendant le processus de construction, donc il n’y a pas beaucoup de drame, sauf pour les juges qui font en sorte que les équipes devinent leurs idées. C’était agréable de voir un peu plus de juges dans cet épisode, j’aimerais en voir plus. C’est la même chose avec l’hôte, Justin Long, il grandit sur moi en tant que présentateur, mais j’aimerais aussi voir plus de lui.

Le titre de cet épisode est «Boulder Bash», car le test pour les tables de pique-nique est qu’elles déposent des rochers massifs de différentes tailles et poids sur les tables pour voir comment ils s’en sortiraient.

C’était facilement le point culminant de cet épisode et mérite d’être vérifié si vous avez un abonnement Disney +, bien que vous puissiez facilement passer la première moitié et l’heure de l’épisode pour obtenir le meilleur morceau. C’est sur mes tests préférés de la série, car c’était beaucoup plus «impact» que les épisodes précédents.

Disney a lancé un autre jeu télévisé basé sur la réalité, “Soyez notre chef”, cette semaine et il a été immédiatement remarqué qu’en étant environ 15 minutes plus court, l’épisode était plus facile à regarder, car la partie “bâtiment” du spectacle s’est très peu déroulée, donc la stimulation serait meilleure si elle était plus courte.

Shop Class “Boulder Bash” est l’un des meilleurs épisodes de cette série jusqu’à présent.

Évaluation – 3 sur 5

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

