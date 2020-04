Shop Class Episode 107 – Critique “Prêt pour le lancement”

Dans cet épisode semi-final, six équipes doivent créer des vaisseaux spatiaux capables de transporter des œufs, avec trois équipes se déplaçant sur l’épisode final, pour couronner le champion des spectacles.

Avec cet épisode composé de six équipes, le temps passé à montrer comment ils ont construit leurs fusées est considérablement réduit, ce qui améliore le rythme de l’épisode. Nous pouvons les voir présenter leurs conceptions et certains problèmes qu’ils ont rencontrés au cours du processus, mais cela est resté au minimum.

Les conceptions des fusées de chaque équipe sont assez similaires, mais la façon dont elles stockent les œufs en elles est l’endroit où elles ont pu fléchir leurs muscles créatifs, mais la partie amusante de cet épisode n’est que la phase de test. Avec 6 roquettes à tirer dans le ciel, qui viennent toutes s’écraser sur le sol, cela le rend beaucoup plus intéressant. Puisque vous voulez juste voir si les œufs ont réussi l’atterrissage. Avoir 6 fusées différentes à tester, signifie que ce segment est une grande partie du spectacle et est le plus intéressant à regarder.

Je suis toujours aux prises avec le style de présentation de Justin Long, car il arrive avec de très mauvaises blagues de «papa», sur lesquelles même les enfants de la série gémissent. Avec autant de personnes impliquées dans l’épisode, les juges sont à nouveau à peine utilisés et c’est dommage, car dans la plupart des émissions de ce style, nous apprenons plus sur les juges à travers les épisodes, voyons leurs personnages sortir. Je ne pense pas que Disney a pu capturer cela avec ce spectacle.

C’est un épisode emballé, car il essaie de compresser le contenu de deux épisodes en un, il le rend plus divertissant car le rythme est amélioré, mais sans restriction sur le nombre d’épisodes que cette série pourrait être, je ne comprends pas pourquoi le semi les finales n’étaient pas étendues en plusieurs épisodes, mais ironiquement, cela a amélioré cet épisode.

Dans l’ensemble, c’était l’un des meilleurs épisodes de la saison jusqu’à présent, la scène de test était l’une des meilleures de la saison, mais j’espère que les créateurs de spectacles pourront peaufiner la série si elle revient pour une deuxième saison.

Note 3 sur 5.

