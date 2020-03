Shop Shop – Épisode 104 “Pont ou buste”

Le quatrième épisode de Disney’s Shop Class voit trois équipes de jeunes constructeurs chargés de concevoir, de construire et de tester un pont. Dans cet épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la fonctionnalité de construction, en chargeant les ponts avec plus de 2500 livres de poids.

Comme pour les épisodes précédents, la majeure partie de cet épisode est consacrée à regarder comment les équipes proposent leur idée d’un pont et comment elles le mettent en œuvre. Avec des problèmes mis en évidence en cours de route, il suffit d’ajouter un petit drame à l’épisode.

Shop Class est inoffensif et facile à regarder, mais il ne faut pas regarder la télévision, c’est quelque chose que vous pouvez regarder un après-midi tout en faisant autre chose. J’ai été très tenté de passer au milieu de la série pour arriver à la partie test, ce qui est jusqu’à présent l’une de mes plaintes concernant cette série. On a juste l’impression que les épisodes sont un peu trop étirés, le processus de construction semble prendre beaucoup trop de temps et n’est souvent pas si intéressant. Le plus amusant, c’est comment leurs versions sont testées et cet épisode est capable de maintenir la tension, en particulier avec l’un des ponts qui s’effondre. De toute évidence, les créateurs de l’émission ne peuvent que pimenter un problème simple, mais cela est nécessaire pour que je continue à regarder.

Je ne suis toujours pas entièrement convaincu de cette émission, c’est une idée solide, mais a besoin de quelques ajustements, d’autant plus que les juges ne semblent pas s’impliquer autant avec les candidats et que nous ne voyons pas trop leur personnalité à travers l’écran. Pendant que l’hôte, Justin Long essaie désespérément de rire, mais ils se sentent plus comme de mauvaises blagues de papa et il ne semble pas y avoir de chimie avec les juges ou les candidats. Une fois de plus, je compare ce spectacle à d’autres comme “The Great British Bake Off”, qui a un concept similaire, mais offre beaucoup plus de personnalité pour me garder engagé. D’autres émissions telles que «LEGO Masters» ne semblent pas non plus limiter les équipes à être uniquement composées d’enfants, donc j’espère que si cette émission revient pour une deuxième saison, cette simple torsion pour ne pas limiter les équipes à deux enfants, pourrait le rendre plus intéressant pour les téléspectateurs adultes. Tout en le gardant toujours familial.

Cet épisode de Shop Class semblait juste moyen, le test des ponts était amusant, même si j’espérais qu’ils échoueraient tous, car cela aurait été plus intéressant à regarder.

Note 2,5 sur 5.

