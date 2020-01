Short d’animation diversifié Disney + Spotlights – / Film

Disney retire une page du livre de Pixar et met en lumière les cinéastes d’animation avec le nouveau programme Disney + Court-circuit. L’initiative expérimentale de courts métrages d’animation donne une plate-forme à un groupe diversifié de cinéastes en plein essor qui ont réalisé des courts métrages allant des aventures enfantines fantaisistes aux visions picturales du chagrin. Regardez la bande-annonce de Short Circuit ci-dessous pour avoir un aperçu des 14 courts métrages disponibles sur Disney + maintenant.

Remorque de court-circuit

Les cinéastes d’animation ont plus de chances que jamais de montrer leur travail, avec les SparkShorts de Pixar et maintenant le court-circuit de Disney +. Short Circuit (nommé de manière déroutante d’après la comédie robotique culte) est la collection expérimentale de courts métrages de Disney Animation créée pour présenter de nouvelles voix au studio et expérimenter de nouvelles techniques de réalisation de films. Et tandis que je plaisante sur la copie des devoirs de Pixar par Disney, Short Circuit existe depuis un certain temps – il a commencé comme un programme expérimental en 2016 qui “vise à prendre des risques à la fois dans le style visuel et dans l’histoire.”

Short Circuit lance 14 courts métrages d’animation sur Disney +, qui sont tous taquinés dans la bande-annonce ci-dessus, dans des couleurs éclatantes et une animation à couper le souffle. Les 14 titres et synopsis des courts métrages d’animation sont ci-dessous:

Épisode 1, “Flaques d’eau”: Un jeune garçon aventureux découvre que les flaques d’eau peuvent être des portails vers un monde fantastique, mais a du mal à détourner l’attention de sa sœur de son téléphone pour voir la magie du monde qui l’entoure.

Épisode 2, «Étudiant d’échange»: La vie est déjà assez difficile pour un étudiant en échange dans une nouvelle école, mais en tant que seul terrien dans une école pour étrangers, le personnage central de cette histoire fantaisiste est l’ultime étranger et doit prouver sa valeur pour être accepté par ses nouveaux camarades de classe inhabituels.

Épisode 3, “Lucky Toupee”: Ce morceau intelligent de balderdash soulève le couvercle sur un conte original sur un postiche détourné, une bande de lutins larcènes et une romance en herbe.

Épisode 4, “Juste une pensée”: Un garçon maladroit de 12 ans, nommé Ollie, éprouve des «problèmes de bulles» lorsque ses véritables sentiments pour une fille se révèlent de manière embarrassante sous la forme d’une bulle de pensée physique.

Épisode 5, «Cycles»: Une histoire centrée sur le vrai sens de la création d’une maison et la vie qu’elle recèle à l’intérieur de ses murs.

Épisode 6, “La foudre dans une bouteille”: Lors d’un orage, les efforts d’un jeune garçon pour capturer la foudre dans une bouteille en verre dans le cadre d’un projet d’expo-sciences réussissent au-delà de ses attentes les plus folles, mais il est choqué lorsqu’il découvre les conséquences de cet exploit contre nature.

Épisode 7, “La course”: Grim a désespérément besoin d’une âme de plus pour gagner son concours de travail, mais sa dernière collection programmée lors d’une course de vélo rigoureuse bouleverse son monde. À la ligne d’arrivée, il apprend que la vie n’est pas toujours une question de trophée à la fin de la course.

Épisode 8, «Hair-Jutsu»: Une jeune fille affronte un coiffeur maléfique alors qu’elle traverse des longueurs imaginatives pour éviter sa première coupe de cheveux.

Épisode 9, “Centre ville”: La déception d’un banlieusard de manquer le bus se transforme en une balade colorée et inattendue lorsque le street art environnant prend vie, révélant le cœur de la ville sous un angle entièrement nouveau.

Épisode 10, “Jing Hua”: Une artiste martiale en deuil rend hommage à son professeur récemment décédé en créant un monde peint à l’aide d’une forme magique de kung-fu.

Épisode 11, “Laissez tomber”: Une goutte de pluie nouvellement formée tombe sur terre pour la première fois et a une rencontre improbable et sincère avec une jeune fille qui s’avère édifiante pour les deux.

Épisode 12, “Zénith”: Un cerf lumineux et éthéré bondit sans effort à travers une étendue sombre de l’univers, laissant une galaxie d’étoiles dans son sillage. Lorsqu’il crée accidentellement un trou noir qui menace de dévorer tout ce qui est en vue, le cerf est obligé de prendre une décision qui laissera une impression durable.

Épisode 13, “Éléphant dans la chambre”: Un bébé éléphant perdu est recueilli par un garçon et son père pour travailler dans leur bananeraie. Alors que les deux se lient rapidement, le garçon découvre que son nouveau meilleur ami aspire à sa famille et à sa maison à l’état sauvage.

Épisode 14, “Récupérer”: Un enfant veut jouer au fetch avec son animal de compagnie. Malheureusement, il a erré profondément dans une forêt imposante.

