Short Treks ‘,’ O.J. Fabriqué en Amérique ‘- / Film

Showtime a changé le calendrier du Black Monday et de deux autres spectacles.

Regardez une bande-annonce de la saison 5 de Billions.

La Couronne a pu vaincre le coronavirus et s’enrouler tôt.

Star Trek: courts treks sur Blu-ray en juin.

ESPN diffuse une présentation encore de O.J .: Made in America.

La peur du coronavirus provoque la fermeture de nombreuses émissions de télévision, ce qui signifie que plusieurs choses vont être retardées. Showtime prévoyait de débuter deux épisodes de Lundi noir saison 2 par semaine, mais comme la deuxième saison n’a pas encore eu la chance de se terminer, ils changent les choses. Au lieu de cela, ils diffuseront un épisode par semaine à partir du 22 mars et se poursuivront jusqu’au dimanche 12 avril. Pendant ce temps, deux de leurs nouvelles émissions documentaires, Tollé et Love Fraud, sont déplacés vers une date ultérieure cette année.

Une prochaine saison Showtime qui a réussi à conclure est Des milliards saison 5, qui a maintenant une bande-annonce. En cette saison, «Bobby Axelrod (Damian Lewis) et Chuck Rhoades (Paul Giamatti) voir leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Corey Stoll) constitue une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district. Taylor Mason (Asie Kate Dillon) est renvoyé à Axe Capital, où il doit se battre pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction. Margulies jouera Catherine Brant, un professeur de sociologie de l’Ivy League et auteur à succès. ” La nouvelle saison débute dimanche, 3 mai.

Alors que de nombreux spectacles sont contraints d’arrêter la production, Netflix La Couronne a pu devancer la courbe et boucler le tournage de la saison 4 tôt. EW dit que la série, qui tournait au Royaume-Uni, s’est précipitée à la fin de sa production pour terminer un jour plus tôt, garantissant que la série n’aurait pas à s’arrêter et que la nouvelle saison arriverait sur Netflix cette année. La saison 4 sera l’avant-dernière saison de l’émission, la saison 5 concluant la saga du règne de Quen Elizabeth II jusqu’à présent.

Star Trek: Short Treks se dirige vers Blu-ray. Pour la première fois, les neuf courts métrages CBS All Access sont regroupés en une seule collection, qui sortira sur Blu-ray et DVD le 2 juin. Les courts métrages incluent «Runaway», «Calypso», «The Brightest Star», «The Escape Artist “,” Q&A “,” The Trouble with Edward “,” Ask Not “,” Ephraim & Dot “et” The Girl Who Made the Stars “. Les fonctionnalités spéciales suivantes sont incluses:

COMING OF AGE – Lié au court métrage «Runaway», le premier opus du nouveau format Short Trek a été écrit par les producteurs exécutifs Jenny Lumet et Alex Kurtzman à propos de Tilly? Trouver un passager clandestin avec lequel elle peut s’identifier. Dans cette interview en coulisses, Kurtzman, la réalisatrice Maja Vrvilo et la star Mary Wiseman parlent de l’utilisation du court-métrage pour donner au public un aperçu supplémentaire du personnage de Tilly.

DEVONS NOUS DANSER – L’écrivain Michael Chabon et le réalisateur Olatunde Osunsanmi discutent des défis de créer une histoire captivante avec un seul personnage à l’écran dans le cadre familier de la découverte américaine pour le court-métrage «Calypso».

PREMIER CONTACT: KAMINAR – Une plongée profonde dans le court métrage “The Brightest Star” et la création de la trame de fond de Saru avec les acteurs et écrivains de Star Trek.

COUVERT DANS MUDD – Lié au court-métrage «The Escape Artist», une interview de la star Rainn Wilson sur la réalisation du court métrage Harry Mudd et son expérience des deux côtés de la caméra.

ENSIGN SPOCK’S FIRST DAY – L’écrivain Michael Chabon parle d’écrire pour Ensign Spock et de trouver des talents cachés en relation avec le court métrage «Q&A».

ICI VIENT TRIBBLE – Les fans plongeront dans “The Trouble with Edward” court pendant que le maître des accessoires Mario Moreira discute de ramener le Tribble bien-aimé pour le short.

BUT! – Une discussion en coulisse avec le compositeur Michael Giacchino, lauréat d’un Oscar® et d’un Grammy®, sur les rênes de “Ephraim and Dot”, ainsi que sur la réalisation et la composition de Star Trek: Short Treks.

BEDTIME STORIES – L’écrivain Brandon Schultz, le réalisateur Olatunde Osunsanmi et l’acteur Kenric Green («Mike Burnham») discutent du développement de «The Girl Who Made the Stars», le court trek animé sur une histoire au coucher.

LA FABRICATION DE «SHORT TREKS» – Une discussion approfondie avec le producteur exécutif Alex Kurtzman et plus sur comment et pourquoi le nouveau concept Short Treks a été créé.

DEUX COMMENTAIRES AUDIO – Avec les producteurs exécutifs Alex Kurtzman, Jenny Lumet commentant le court métrage «Runaway» et la star Anson Mount commentant le court métrage «Ask Not».

Comme nous sommes tous coincés à l’intérieur, ESPN veut remplir nos journées avec beaucoup de contenu. Pour ce faire, ils présentent une présentation encore de leur fantastique documentaire 30 pour 30 O.J .: Fabriqué en Amérique. Le documentaire en cinq parties sera diffusé sur quatre nuits du 23 au 26 mars. Voici les détails:

Lundi 23 mars

19 h ET – «O.J .: Made in America – Part 1»

21 h ET – «O.J .: Made in America – Part 2»

Mardi 24 mars

19 h ET – «O.J .: Made in America – Part 2»

21 h ET – «O.J .: Made in America – Part 3»

Mercredi 25 mars

19 h ET – «O.J .: Made in America – Part 3»

21 h ET – «O.J .: Made in America – Part 4»

Jeudi 26 mars

19 h ET – «O.J .: Made in America – Part 4»

21 h ET – «O.J .: Made in America – Part 5»

Si vous ne l’avez pas encore vu, je le recommande vivement. Le document ne couvre pas seulement le procès pour meurtre de Simpson – il couvre toute la vie de Simpson tout en plongeant dans les relations raciales en Amérique, et comment ils ont affecté le verdict dans le procès de Simpson.

