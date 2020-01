Shorts documentaires nominés aux Oscars 2020 examinés – / Film

Les courts métrages documentaires sont peut-être la catégorie de films la moins glamour à être reconnue aux Oscars. Avec très peu de chances de sortie en salles et généralement produits comme des émissions de télévision, les courts métrages documentaires sont souvent le résultat d’heures et de heures de tournage sans l’attention que reçoivent les documentaires et sans reconnaissance monétaire ou professionnelle comparable pour les efforts des documentaristes. C’est pourquoi la catégorie Documentary Short existe, pour fournir ce genre d’acclamation à cinq courtes œuvres qui seraient autrement perdues pour les annales du temps et les immenses bibliothèques de streaming. Et voici ce que vous pouvez attendre des cinq nominés de cette année.

Marcher, courir, Cha-Cha

Walk, Run, Cha-Cha est un documentaire produit par le New York Times sur un couple d’immigrants vietnamiens, Paul et Millie Cao, venus en Amérique il y a quarante ans en tant que réfugiés. Cependant, le fait d’être immigré signifiait qu’ils devaient travailler extrêmement dur dans leur jeunesse pour favoriser leur réussite, de sorte qu’il n’y avait pas beaucoup de temps pour une vie personnelle ou pour une romance. Cependant, à l’âge mûr, ils ont maintenant le temps et la capacité de s’engager dans une vie personnelle et de se reconnecter. Leur méthode de liaison préférée: la danse. La documentariste Laura Nix capture une tendresse pour cette histoire simple qui laisse moins une impression durable que les autres nominés, mais elle capture un aspect spécial de la vie des Caos qui sert de rappel personnel et charmant de la valeur de prendre du temps à passer avec Nos biens aimés.

En l’absence

En 2014, un ferry au large des côtes de la Corée a commencé à chavirer avec des centaines de passagers à bord, dont près de 300 élèves en voyage scolaire avec leurs professeurs. Assemblé à partir de séquences d’archives et d’entretiens avec un plongeur, un survivant et les membres de la famille des personnes perdues lors de l’événement, In the Absence relate une histoire profondément bouleversante de corruption et de bureaucratie gouvernementales qui a permis à un navire rempli de jeunes vies de sombrer lentement dans le océan. Le documentariste Seung-jun Yi capture un gouvernement plus soucieux de l’apparence d’avoir combattu une tragédie que de sauver réellement la vie de ceux qu’il est chargé de protéger. Il incombe aux capitaines et aux plongeurs civils de sauver qui ils peuvent, mais le traumatisme de l’événement nuit irrémédiablement à la vie de centaines de familles. La présentation factuelle du film apparaît d’abord comme insensible, jusqu’à ce que vous réalisiez que vous regardez une tragédie se dérouler au ralenti tandis que ceux qui ont le pouvoir de faire n’importe quoi choisissent de ne rien faire.

La vie me dépasse

Life Overtakes Me (actuellement disponible sur Netflix) est l’histoire de diverses familles de réfugiés qui ont fui en Suède, bien que chaque famille ait été affligée par une circonstance étrange alors qu’elle attend la confirmation de son asile. Les enfants réfugiés dans toute la Suède ont été victimes de ce que l’on appelle le syndrome de démission, un état semblable au coma qui semble être provoqué par un stress constant face à l’incertitude de l’avenir. Les documentaristes Kristine Samuelson et John Haptas visitent un certain nombre de familles cherchant à obtenir l’asile, et les similitudes dans leurs histoires peuvent être redondantes, mais illustrent à quel point le syndrome de démission est répandu, affectant des centaines de familles sans aucune forme de traitement. En fait, il semble que le seul moyen pour ces enfants de s’en sortir est de sentir que leurs familles sont à nouveau en sécurité. Dans le sillage de la montée du sentiment anti-réfugiés en Suède et dans le monde, Life Overtakes Me présente une conséquence inattendue d’attitudes hostiles envers les étrangers dans le besoin.

Superman de Saint-Louis

Bruce Franks, Jr. est un rappeur de bataille et activiste du Missouri qui s’est fait connaître à la suite des manifestations de Ferguson. St. Louis Superman suit Franks lors de son élection à la Chambre des représentants de l’État du Missouri, où il est l’un des seuls démocrates et personnes de couleur dans une législature à prédominance blanche et républicaine. Au sein de l’Assemblée législative, Franks se concentre sur l’arrêt du type de violence armée qui affecte sa communauté et a tué son frère de neuf ans, mais les documentaristes Smriti Mundhra et Sami Kahn sont plus préoccupés par le type de leader Franks au sein de sa communauté. Franks parle à son peuple d’une manière sincère et sincère, repoussant ceux qui l’accusent de faire partie d’un système oppressif et se faisant un devoir de parler avec les familles appauvries, récemment emprisonnées et endeuillées de ceux qui ont mort à la violence armée. Bien que traitant de ses propres démons du doute, de la dépression et de l’anxiété, les décorations de bureau de son super-héros préféré indiquent que Bruce Franks, Jr. est le surhomme de Saint-Louis, luttant pour la justice dans un monde injuste.

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)

Peut-être la plus optimiste et réconfortante des nominées de cette année, Apprendre à faire du skate dans une zone de guerre (si vous êtes une fille) suit une année dans une école accueillant des jeunes filles en Afghanistan. Il est familièrement connu sous le nom de Skateistan car le skateboard fait partie du programme d’études, offrant une activité physique aux filles qui sont autrement encouragées à se marier jeunes et à rester à l’intérieur pendant la majorité de leur vie adulte. La documentariste Carol Dysinger capture la joie que ces filles reçoivent en apprenant l’orthographe et les mathématiques simples, et elle les contextualise en montrant comment des opportunités comme celles-ci ont été privées de femmes il n’y a même pas une génération. Le véritable objectif du skateboard, cependant, est de donner aux filles une compréhension de base du courage qui leur sera nécessaire pour défendre leurs droits en tant qu’adultes. La terreur de tomber du conseil d’administration ou de se blesser est apaisée par une communauté d’amour et de soutien, qui, selon les instructeurs de l’école, se traduira par le développement de ces filles en femmes fortes et autonomes dans une société qui continue de les opprimer. Dans une catégorie généralement caractérisée par la morosité et la déprime de ses candidats, c’est le candidat qui vous fera croire au pouvoir d’influence positive et de progrès pour les générations futures.

Le court métrage documentaire nominé aux Oscars 2020 sortira en salles le 31 janvier 2020.

