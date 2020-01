Showrunner parle de la sortie historique de Batwoman

Showrunner explique comment la sortie historique de Batwoman affecte la série

Hier soir, un autre jalon LGBTQ + a été franchi à la télévision sous la forme du BatwomanLe dixième épisode intitulé “How Queer Everything Is Today”, mettant en vedette Batwoman comme le premier super-héros à sortir officiellement au monde en tant que lesbienne.

Dans l’épisode 10, après avoir entendu l’histoire déchirante d’une adolescente dont les parents refusent d’accepter sa vraie sexualité, Kate Kane de Ruby Rose se rend compte qu’elle ne peut pas devenir pleinement un véritable héros si elle ne peut pas être fidèle à elle-même. C’est pourquoi, malgré le risque énorme pour le secret de sa véritable identité, Kate Kane a décidé de faire une déclaration publique sur la véritable sexualité de son alter ego à travers une révélation historique dans un article du magazine Catco écrit par un ami et collègue super-héros Kara Danvers /Super Girl.

En parlant avec The Hollywood Reporter, la showrunner Caroline Dries, qui a écrit le dixième épisode, a finalement ouvert la grande révélation, confirmant qu’elle aura sûrement un impact sur les futurs scénarios de la série, ce qui affectera principalement la sécurité de l’identité secrète de Batwoman.

De toute évidence, cela révèle un énorme morceau de son «identité». Dit Dries. “Comme ce que Luke disait au début, c’est génial d’avoir cette désinformation, car cela confond simplement les choses. Maintenant, cela signifie essentiellement que nous venons de réduire un peu la population [regarding the masked hero’s identity]. C’est une chose qui fera son chemin dans l’histoire. L’autre chose est, et Vesper Fairchild [Rachel Maddow] dit-il dans la voix off, “Qu’est-il arrivé à la politique de rester en dehors de nos super-héros?” Ce qui se passera finalement, c’est que le GCPD, qui est en charge de la Bat Light, devient un peu en conflit sur la déclaration qu’ils font maintenant quand ils mettent la lumière. “

Dries a également exploré la possibilité d’introduire de nouveaux personnages LGBTQ dans les bandes dessinées la saison prochaine avec Safiya Sohail, qui était l’ancien amant de Kate dans les bandes dessinées, comme l’un des personnages qui fera probablement une apparition à l’avenir.

“Nous cherchons à faire venir, je ne dirai pas qui, mais un personnage que nous avons déjà vu, qui est LGBTQ. Nous n’avons pas de méchants dans la liste en ce moment qui sont [LGBTQ]. Mais, nous avons mentionné quelqu’un de la bande dessinée dans l’épisode sept, une femme nommée Safiyah, et nous allons entendre ce nom à plusieurs reprises à l’avenir. Et, si vous suivez les bandes dessinées, elle a une relation très tendue et dramatique avec Kate. C’est donc un personnage que nous voulions explorer. »

Sur la base des personnages de DC, Batwoman est de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Caroline Dries, Geoff Johns et Sarah Schechter. David Nutter et Marcos Siega ont réalisé le pilote.

Nouveaux épisodes de Batwoman première tous les dimanches sur The CW à 20 h HE, suivi de Super Girl à 9h.