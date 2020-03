Showrunner “ The Flash ”, dit Mirror Iris Reveal aura des conséquences

Le showrunner Flash Eric Wallace dit que la révélation de Mirror Iris aura des conséquences tragiques pour la série.

L’une des émissions les plus populaires à la télévision, The Flash, est actuellement sur une pause de trois semaines et bien méritée. La saison dernière a été riche en moments emblématiques en raison du croisement de Crisis On Infinite Earths. Avec l’événement crossover derrière nous, The Flash peut désormais se concentrer davantage sur la création de moments personnels avec certains de ses personnages les plus intéressants. Cette saison, tous les regards se sont tournés vers Iris. Ou peut-être, nous devrions dire Mirror Iris.

Depuis quelque temps sur The Flash, Iris West de Candice Patton a été piégée dans l’univers miroir avec Eva McCulloch. Le vrai plaisir et le frisson viennent de savoir que personne ne sait que l’Iris West avec lequel ils interagissent est en réalité Mirror Iris. En parlant avec TVLine, le showrunner Flash Eric Wallace a expliqué comment la révélation de Mirror Iris aura des conséquences tragiques pour la série.

“Oui – et le public n’aura pas à attendre la fin de la saison pour que cela se produise. Cependant, il y aura des conséquences tragiques à apprendre la vérité sur Mirror-Iris. Des conséquences qui enverront la saison dans une nouvelle direction encore plus dangereuse pour Team Flash. »

Seul le temps nous dira exactement quelles conséquences la révélation de Mirror Iris aura pour The Flash, il est certain que cela laissera toute sa marque sur Barry Allen. Il est assez tragique que son amant ne soit pas ce qu’elle prétend être, ce qui peut être traumatisant pour n’importe qui, sans parler du speedster DC. Nous pouvons imaginer ce qui reste de cette saison de The Flash se concentrera sur Barry Allen essayant de récupérer son Iris West, bien que ce ne soit qu’une théorie.

Êtes-vous impatient de voir The Flash revenir? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Le Flash est actuellement en pause. En attendant, consultez le synopsis de son dernier épisode, intitulé «L’exorcisme de Nash Wells»:

UNE NOUVELLE META DANGEREUSE TOUCHE LA VILLE CENTRALE – The Flash (Grant Gustin) prend une nouvelle méta dangereuse nommée Sunshine (star invitée Natalie Sharp). Cisco (Carlos Valdes) se propose d’aider Nash (Tom Cavanagh). Eric Dean Seaton a réalisé l’épisode écrit par Lauren Barnett & Sterling Gates (# 615). Date de diffusion originale 3/17/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW.

Source: TVLine