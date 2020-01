Showrunner «The Witcher» sur l’écriture d’un spectacle digne de la frénésie

Les émissions télévisées sur Netflix sont un passe-temps favori pour de nombreuses personnes. Récemment, The Witcher a été l’une des émissions que les gens regardent de façon excessive. Certains fans peuvent se demander s’il y a quelque chose que les écrivains font pour rendre leurs émissions dignes d’être regardées en même temps. Selon la showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, elle garde les binge-watchers à l’esprit.

Selon Lauren Schmidt Hissrich, qu’est-ce qui fait résonner le spectacle auprès des téléspectateurs?

Showrunner Lauren Schmidt Hissrich, Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra lors d’un photocall pour The Witcher Saison 1 | Jon Kopaloff / FilmMagic

Dans une interview avec l’AV Club, le showrunner de The Witcher explique pourquoi l’émission pourrait résonner auprès des téléspectateurs. Selon Hissrich, “il y a quelque chose [in fantasy] pour tout le monde. “Bien que les téléspectateurs veulent” une touche d’évasion “, selon Hissrich, ils veulent aussi être en mesure de” se rapporter aux voyages des personnages. ”

Les personnages et leurs relations sont importants pour Hissrich. Elle a déclaré au site Witcher Redanian Intelligence, que dans la saison 2 “nous arrivons à passer plus de temps avec les personnages … vraiment à les construire en tant qu’individus et à étoffer leurs relations les uns avec les autres”. dit que les forts personnages féminins “[come] directement des livres. »Quand elle a rencontré Andrzej Sapkowski, elle lui a dit qu’elle était« surprise… par la force et l’indépendance et la puissance des femmes »dans les livres.

Il a répondu quelque chose sur le fait qu’elle n’avait jamais rencontré sa mère. Hissrich a également déclaré à SFX Magazine, selon GamesRadar, «La pire chose [she and the writers] pourrait faire est de mettre tout [their] énergies juste dans la première saison, et ne pas penser à où ces personnages peuvent grandir. “Elle veut également” mettre en place des histoires qui capturent vraiment le public pendant des années à la fois. ”

Comment Hissrich aborde-t-il la mise en place de l’histoire de «The Witcher» pour la frénésie?

Dans une interview avec Collider, Hissrich discute de son travail avec Netflix. Avec Netflix, “il y a un modèle de frénésie… à considérer”. Par conséquent, certaines personnes regarderont chaque épisode de The Witcher à la fois. À cause de ces téléspectateurs, Hissrich “ne peut pas constamment répéter des choses parce que ce serait vraiment ennuyeux pour eux.”

Elle doit «faire confiance au public dans ce voyage». Il y a des gens qui regarderont un épisode et regarderont le reste plus tard. Pour ces téléspectateurs, «chaque épisode doit se sentir… satisfaisant, en soi.» Les épisodes aussi, pour les binge-watchers, «[need] être… bloc de construction[s] pour quelque chose de beaucoup plus grand. ”

De la même manière, toute une saison de l’émission «doit se sentir satisfaisante». Une saison doit également «être un élément constitutif de quelque chose de plus grand». Au cours de son entrevue avec The AV Club, Hissrich discute également de l’écriture de la télévision «digne d’être». À son avis, “vous ne voulez pas que chaque épisode ait exactement le même ton”. Pour cette raison, elle “a vraiment poussé les scénaristes à adopter leurs propres épisodes.”

Elle voulait que les scénaristes «apportent leur propre voix» à leurs épisodes. Selon Hissrich, “vous pouvez regarder un épisode et aller” ok, cet écrivain est assez sombre “.” Les épisodes plus sombres comprendront probablement plus d’éléments de “suspense graveleux ou d’horreur.” Il y a aussi des épisodes qui sont “vraiment drôles” et d’autres qui “Sont des aventures épiques.”

Pour Hissrich, «c’est l’une des meilleures choses que vous obtenez à la télévision». Vous pouvez «exécuter cette gamme». Et j’espère que le public a le sentiment que les différentes tonalités fonctionnent pour l’émission.