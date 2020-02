Showtime annule «Ray Donovan» après sept saisons

«Ray Donovan» Il manque de sa rédemption convoitée. Showtime a annoncé par surprise l’annulation du drame avec Liev Schreiber après sept saisons. La nouvelle survient deux semaines seulement après que la chaîne a diffusé le dernier épisode de sa septième (et maintenant dernière) saison qui, loin de clôturer les intrigues, a laissé l’avenir de la plupart de ses personnages dans l’air.

Liev Schreiber, star de ‘Ray Donovan’

“Après sept saisons incroyables, ‘Ray Donovan’ a conclu son chemin sur Showtime“la chaîne câblée premium annoncée dans un communiqué.” Nous sommes fiers que la série se soit terminée avec une audience forte et à un niveau aussi élevé. Nos sincères remerciements à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué. “

La décision d’annuler «Ray Donovan» intervient après que le nouveau co-réalisateur de Showtime Entertainment, Gary Levine, ait déclaré lors de la dernière tournée de presse de la Television Critics Association que le drame «atteignait la fin de sa carrière “et a noté que fiction toujours destinée à jouer “entre sept et huit saisons”.

Schreiber, quant à lui, a récemment utilisé son compte Instagram pour encourager les fans à dire à Showtime et à sa société mère, CBS, qu’ils voulaient une huitième saison de la série. “La vérité est qu’elle est entre les mains de la chaîne”, a écrit l’acteur le mois dernier, quelques jours avant la diffusion de la fin de la septième saison.

Changement de cycle

Showtime est actuellement à un tournant. Dans les prochains mois, la chaîne Il dit au revoir à deux de ses plus grands succès de ces dernières années, «Homeland» et «Shameless», après huit et dix saisons respectivement. Sa place sera occupée, entre autres, par des paris comme l’adaptation du jeu vidéo “Halo”, qui est en développement depuis des années, le drame “American Rust” avec Jeff Daniels et l’adaptation de “Le talent de M. Ripley” de Patricia Highsmith avec pour Andrew Scott.

