Showtime offre un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs

Avec de nombreux téléspectateurs cherchant à créer une bibliothèque de divertissement à regarder tout en pratiquant la distanciation sociale, Showtime suit les traces de ses collègues réseaux et services de streaming et offre un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux clients!

Les clients qui s’inscrivent avant le 3 mai auront accès à la série originale du réseau, aux documentaires, aux spéciaux et aux films en ligne en streaming via leur site Web sur l’application Showtime Anytime, y compris en rattrapant les multiples séries gagnantes d’un Emmy. Patrie, qui en est actuellement à sa huitième et dernière saison et devrait se terminer le 26 avril. En plus de s’inscrire à un essai de streaming gratuit directement via leur site, de nombreux fournisseurs de câble et de streaming offrent également l’essai gratuit aux utilisateurs.

En plus de Homeland, les émissions disponibles en streaming depuis Showtime incluent Shameless, Billions, Ray Donovan, Black Monday, The L Word: Generation Q, The Chi, City On a Hill, Kidding, Work in Progress, Back to Life et Devenir un dieu dans le centre de la Floride, ainsi que la série limitée Évasion à Dannemora et La voix la plus forteet la première à venir des docuseries Vice, la nouvelle saison de L’échange, série à succès Thérapie de couple et des films documentaires dont The Kingmaker et Pavarotti.

Showtime rejoint une liste croissante de réseaux et de services de streaming pour aider à offrir du contenu gratuit alors que le public choisit de pratiquer la distanciation sociale, notamment Starz, Shudder, Sundance Now, Acorn TV, Kanopy et Magnolia Selects.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.